Bursa'da yarın okullar tatil mi? Gözler 29 Aralık Pazartesi son dakika kar tatili açıklamasında!
Bursa’da etkili olan yağışlı hava ve gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşü, 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Akşam saatlerinden itibaren yağmurun karla karışık hale gelmesi ve gece yarısından sonra kar yağışı beklentisi, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaişlar ''Bursa'da yarın okullar tatil mi?'' sorusunun cevabını ararken gözler Bursa Valiliğinden gelecek kar tatili açıklamasına çevrilmiş durumda.
Pazar günü boyunca Bursa genelinde sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklığı 4-5 derece seviyelerinde seyretti. Akşam saatlerine doğru yağışın karla karışık yağmura dönmesi beklenirken, gece yarısından sonra kar yağışı etkili olacak. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi?
BURSA’DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?
Bursa’da 29 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Bursa'da yağışlı havanın etkisini artırması ve gece saatlerinde kar yağışı beklentisi, gözleri Bursa Valiliği’ne çevirdi.
Mevcut durumda Valilik veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından henüz eğitime ara verildiğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Şimdilik Bursa genelinde okullar için eğitim-öğretimin devam etmesi bekleniyor.
BURSA'DA KAR YAĞACAK MI?
Meteorolojik tahminlere göre Bursa’da Pazar akşam saatlerinden itibaren yağmurun karla karışık yağmura dönmesi, gece yarısından sonra ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Pazartesi sabah saatlerinde kar yağışının sürmesi, ilerleyen saatlerde ise yerini çok bulutlu bir havaya bırakması öngörülüyor. Sıcaklıkların 0 derece civarında seyretmesi nedeniyle de sabah saatlerinde buzlanma riski bulunuyor.
BURSA HAVA DURUMU
- 29 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 5 derece
- 30 Aralık Salı: Yağmurlu, en düşük -2, en yüksek 12 derece
- 31 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 5 derece
- 01 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük -4, en yüksek 4 derece
- 02 Ocak Cuma: Az bulutlu, en düşük -4, en yüksek 7 derece