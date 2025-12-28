Bursa’da etkili olan yağışlı hava ve gece saatlerinde beklenen sıcaklık düşüşü, 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Akşam saatlerinden itibaren yağmurun karla karışık hale gelmesi ve gece yarısından sonra kar yağışı beklentisi, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaişlar ''Bursa'da yarın okullar tatil mi?'' sorusunun cevabını ararken gözler Bursa Valiliğinden gelecek kar tatili açıklamasına çevrilmiş durumda.

Pazar günü boyunca Bursa genelinde sağanak yağış etkili olurken, hava sıcaklığı 4-5 derece seviyelerinde seyretti. Akşam saatlerine doğru yağışın karla karışık yağmura dönmesi beklenirken, gece yarısından sonra kar yağışı etkili olacak. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi?

Bursada yarın okullar tatil mi? Gözler 29 Aralık Pazartesi son dakika kar tatili açıklamasında!

BURSA’DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Bursa’da 29 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Bursa'da yağışlı havanın etkisini artırması ve gece saatlerinde kar yağışı beklentisi, gözleri Bursa Valiliği’ne çevirdi.

Mevcut durumda Valilik veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından henüz eğitime ara verildiğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Şimdilik Bursa genelinde okullar için eğitim-öğretimin devam etmesi bekleniyor.

Bursada yarın okullar tatil mi? Gözler 29 Aralık Pazartesi son dakika kar tatili açıklamasında!

BURSA'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteorolojik tahminlere göre Bursa’da Pazar akşam saatlerinden itibaren yağmurun karla karışık yağmura dönmesi, gece yarısından sonra ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Pazartesi sabah saatlerinde kar yağışının sürmesi, ilerleyen saatlerde ise yerini çok bulutlu bir havaya bırakması öngörülüyor. Sıcaklıkların 0 derece civarında seyretmesi nedeniyle de sabah saatlerinde buzlanma riski bulunuyor.

Bursada yarın okullar tatil mi? Gözler 29 Aralık Pazartesi son dakika kar tatili açıklamasında!

BURSA HAVA DURUMU

29 Aralık Pazartesi: Karla karışık yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 5 derece

30 Aralık Salı: Yağmurlu, en düşük -2, en yüksek 12 derece

31 Aralık Çarşamba: Karla karışık yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 5 derece

01 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük -4, en yüksek 4 derece

02 Ocak Cuma: Az bulutlu, en düşük -4, en yüksek 7 derece

Haberle İlgili Daha Fazlası