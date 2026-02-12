Bakanlıktan Menopoz Okulu hizmeti
Sağlık Bakanlığı, kadınları hayatlarının her döneminde desteklemek maksadıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
Sağlık Bakanlığı, kadınların menopoz dönemini sağlıklı atlatmaları için 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde (SHM) "Menopoz Okulu" açarak fiziksel ve psikolojik destek sağlıyor.
ESMA ALTIN - Bakanlık bünyesinde Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) “Menopoz Okulu” açıldı. 81 ilde kurulan menopoz okullarıyla kadınlara hem fiziksel hem de psikolojik olarak çeşitli konularda eğitim ve destek hizmeti sunuluyor. Sağlık Bakanlığından edinilen bilgilere göre, kadınların menopoz dönemini sağlıklı bir şekilde atlatılması ve sağlıklı bir hayat sürmeleri açısından bir eğitim planı hazırlandı.
Menopoz okullarında sigara kullanımının, obezitenin zararları gibi farklı başlıklara da yer veriliyor. SHM’lerde kurulan bu yeni birime MHRS üzerinden randevu alarak kolay bir şekilde erişilebildiği gibi direkt olarak da başvuru yapılabiliyor.
Menopozda kadınlar için ayrı bir dönemin başladığını dile getiren Sağlık Bakanlığı, “Analizler sonucunda da diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi farklı danışanlarımıza yönlendirilerek bir günlük eğitimin ardından kişinin ihtiyacına ve ihtiyaç duyduğu danışmanlık tedavisine göre de SHM’lerle irtibatlandırmayı devam ettiriyoruz” açıklaması yapıldı.