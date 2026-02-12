Sağlık Bakanlığı, kadınları hayatlarının her döneminde desteklemek maksadıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

ESMA ALTIN - Bakanlık bünyesinde Sağlıklı Hayat Merkezlerinde (SHM) “Menopoz Okulu” açıldı. 81 ilde kurulan menopoz okullarıyla kadınlara hem fiziksel hem de psikolojik olarak çeşitli konularda eğitim ve destek hizmeti sunuluyor. Sağlık Bakanlığından edinilen bilgilere göre, kadınların menopoz dönemini sağlıklı bir şekilde atlatılması ve sağlıklı bir hayat sürmeleri açısından bir eğitim planı hazırlandı.

Menopoz okullarında sigara kullanımının, obezitenin zararları gibi farklı başlıklara da yer veriliyor. SHM’lerde kurulan bu yeni birime MHRS üzerinden randevu alarak kolay bir şekilde erişilebildiği gibi direkt olarak da başvuru yapılabiliyor.

Menopozda kadınlar için ayrı bir dönemin başladığını dile getiren Sağlık Bakanlığı, “Analizler sonucunda da diyetisyen, fizyoterapist, psikolog gibi farklı danışanlarımıza yönlendirilerek bir günlük eğitimin ardından kişinin ihtiyacına ve ihtiyaç duyduğu danışmanlık tedavisine göre de SHM’lerle irtibatlandırmayı devam ettiriyoruz” açıklaması yapıldı.

