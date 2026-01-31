ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Jessica Farrington, gece terlemeleri, ani kilo kaybı ve yorgunluk şikayetlerini yaşına bağlı menopoz sürecine yordu. Kısa süre sonra şikayetlerine cilt kaşıntısı da eklenen kadın, bunu da kullandığı deterjanlara bağladı. Aylarca bu belirtilerle yaşayan Farrington, koltuk altında 'bezelye büyüklüğünde' bir kitle fark edince doktora başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerde Farrington'a bir çeşit lenf kanseri olan Foliküler lenfoma teşhisi konuldu. Hastalığını öğrendikten sonra yaşadıklarını anlatan kadın, "Sanki başka birinin hayatını izliyordum" dedi.

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Jessica Farrington, gece terlemeleri, ani kilo kaybı ve yorgunluk şikayetlerini yaşına bağlı menopoz sürecine yordu ve görmezden geldi. Teksas'a yeni taşındıkları dönemde cildinde yoğun kaşıntı hisseden Farrington, bunu da ev temizliğinde kullandığı deterjanlara bağladı. Zamanla koltuk altında 'bezelye büyüklüğünde' bir kitle fark ettiğini söyleyen kadın, şişliğin geçmesini beklediğini, ancak aksine büyüdüğünü söyledi.

Kilo kaybı, terleme, kaşıntı.... Menopoza yorduğu şikayetler, meğer bu hastalığın belirtisiymiş

Belirtilerin başlamasından yaklaşık bir yıl sonra, Aralık 2024’te doktora başvuran Farrington'a kan testleri, mamografi ve ultrason yapıldı. Tüm sonuçlar normal çıktı; hormon seviyelerinde menopoz bulgusu da görülmedi. Ocak 2025’te ise başka bir hastaneye giden kadının koltuk altındaki lenf bezlerinde şüpheli bulgular saptandı. Yapılan ileri tetkiklerde, kadına 4. evre foliküler lenfoma teşhisi konuldu.

Foliküler lenfoma, vücudun bağışıklık sistemi hücrelerinden biri olan lenfositlerin kanseridir. Genellikle lenf düğümlerinde başlar ve boyun, koltuk altı veya kasıkta şişlik olarak fark edilebilir. Hastalık çoğunlukla yavaş ilerler ve bazı kişiler uzun süre belirti hissetmeyebilir. Tanıyı ilk duyduğunda şaşkına döndüğünü belirten kadın, durumu "Her şey gerçeküstüydü. Sanki başka birinin hayatını izliyordum." dedi.

Kilo kaybı, terleme, kaşıntı.... Menopoza yorduğu şikayetler, meğer bu hastalığın belirtisiymiş

Farrington, kemoterapi ve immünoterapi içeren yoğun bir tedavi sürecine başladı. Altı ay boyunca her altı haftada bir, iki gün üst üste tedavi gördü. Şu anda iyileşme sürecinde olan Farrington, foliküler lenfomanın tamamen tedavi edilemeyen bir hastalık olması nedeniyle iki yıl boyunca iki ayda bir idame tedavisi alacak.

"VÜCUDUNUZU DİNLEYİN"

Yaşadıklarından sonra diğer kadınlara net bir mesaj vermek istediğini söyleyen Farrington, "Vücudunuzu dinleyin. Bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız mutlaka doktora gidin. Hiçbir soru ya da endişe önemsiz değildir." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası