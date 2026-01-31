İstanbul Pendik'te denize iki ayrı noktadan atık su bırakıldığı iddia edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar dayanılmaz koku ve çevre kirliliğinin son yıllarda ciddi şekilde arttığını söyleyerek yetkililerden acil çözüm talep etti.

İstanbul'un Pendik ilçesinde denizde oluşan kirlilik ve kötü koku vatandaşların tepkisini çekti. İlçede iki ayrı noktadan denize atık su bırakıldığı iddia edilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından durumun çevre ve deniz canlıları açısından büyük tehdit oluşturduğu ifade edildi. Yaşanan kirlilik havadan görüntülenirken, ortaya çıkan manzara ise adeta bir çevre felaketini gözler önüne serdi.

İstanbul'da atık su alarmı! Kirlilik ve koku dayanılmaz hale geldi

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkanı Hulusi Ketenci, bölgede ciddi bir çevre sorunu yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"DENİZ ÇOK KÖTÜ KOKUYOR"

"Pendik’te iki ayrı noktadan denize atık bırakılmaktadır. Görüntülerde de görüldüğü gibi kirlilik rahatsız edici boyutlarda. Yaklaşık 25 yıldır burada yaşıyorum. Son 5-6 yıldır bu sorun ciddi şekilde arttı. Yoğun bir koku var. Giderlerden atık suların denize boşaltıldığını düşünüyoruz. Deniz çok kötü kokuyor. Deniz altındaki canlılara yazık, günah. Denizlerimizi temiz tutmamız gerekiyor"

"HER YAĞMURDAN SONRA KİRLİLİK VE KOKU ARTIYOR"

Bölgede yaşayan Uğur Yağız da kirliliğin özellikle yağış sonrası arttığını vurgulayarak, "Her yağmurdan sonra kirlilik ve koku fazlasıyla artıyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekiyor. Denizin dibi eskiden 3-4 metre derinliğe kadar görünüyordu. Şimdi yarım metre altını görmek bile mümkün değil" diye konuştu.

Vatandaşlar, kirliliğin kaynağının tespit edilerek sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve denizin eski temiz günlerine kavuşmasını istediklerini belirtti.

