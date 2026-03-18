Uğurcan Çakır, Liverpool'da devleşti: Salah'ı hüzne boğdu
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u tek golle mağlup eden Galatasaray'da kurtarışlarıyla öne çıkan Uğurcan Çakır, rövanşta da kaldığı yerden devam etti.
Liverpool - Galatasaray maçında şaşırtan olay: Hakem değişti
TAM 7 KURTARIŞ YAPTI
Anfield'da oynanan mücadelede harika kurtarışlara imza atan milli kaleci, bir gol yese de ilk yarıda tam 7 kurtarış yaparak takımını ayakta tutmayı başardı.
SALAH'E GEÇİT YOK!
Birçok gol pozisyonunda Liverpoollu oyunculara geçit vermeyen Uğurcan, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın da penaltısını kurtardı.
İlk devrenin uzatma anlarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Salah, 'Panenka' vuruşuyla ağları havalandırmak istese de Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde daha önce de Monaco deplasmanında penaltı kurtarmıştı.