Liverpool'un Fransız golcüsü Hugo Ekitike, Galatasaray'ı 4 golle mağlup ederek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek son 8 takım arasında kalan Liverpool'da 23 yaşındaki forvet Hugo Ekitike, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"BU GECE HARİKA BİR İŞ ÇIKARDIK"

Sarı kırmızılılar karşısında çok üstün bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Hugo Ekitike, "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik. Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık." diye konuştu.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Devler Ligi'nde çeyrek finalde eski takımı PSG ile eşleşmeleri hakkında konuşan Ekitike, "Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.

"ONUN ADINA GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Mısırlı yıldız Salah ile ilgili konuşan genç golcü, "O bir efsane, biliyorsunuz. Tabii ki bazen insanlar onun zor bir sezon geçirdiğini söylüyor... Ama bu gece birçok şansı vardı ve yine de bana harika bir pas atacak zihniyete sahipti. Onun adına gerçekten çok mutluyum. Bunu hak etti." dedi.

