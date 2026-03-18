Beşiktaş GAİN, Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında konuk ettiği Dolomiti Energia Trento'yu 77-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Siyah beyazlılar, yarı finalde bir başka Türk temsilcisi olan Bahçeşehir Koleji ile eşleşti.

ADALI VE KÖKÇÜ DE İZLEDİ

Karşılaşmayı, kulüp başkanı Serdal Adalı ve Futbol A Takımı kaptanı Orkun Kökçü de yerinde izledi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Jordi Aliağa, Thomas Bissel, Sergio Manuel

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu, Mathews 23, Morgan 10, Anthony Brown 16, Zizic 11, Dotson 3, Kamagate, Yiğit Arslan 7, Lemar 2, Thomas 3, Vitto Brown 2

Dolomiti Energia: Steward 29, Jones 4, Jogela 11, Mawugbe, 10 Aldridge 5, Niang 3, Jakimovski 1, Bayehe 1, Battle 12

1. Periyot: 17-16

Devre: 40-32

3. Periyot: 61-57

Beş faulle çıkan: 39.44 Aldridge (Dolomiti Energia)



