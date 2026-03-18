Beşiktaş GAİN, EuroCup yarı finalinde Türk ekibiyle eşleşti
Beşiktaş GAİN, BKT EuroCup Çeyrek Final maçında Dolomiti Energia Trento'yu 77-76 yenerek yarı finale yükseldi ve Bahçeşehir Koleji'nin rakibi oldu.
Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ta yarı finalde
Siyah beyazlılar, yarı finalde bir başka Türk temsilcisi olan Bahçeşehir Koleji ile eşleşti.
ADALI VE KÖKÇÜ DE İZLEDİ
Karşılaşmayı, kulüp başkanı Serdal Adalı ve Futbol A Takımı kaptanı Orkun Kökçü de yerinde izledi.
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Jordi Aliağa, Thomas Bissel, Sergio Manuel
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu, Mathews 23, Morgan 10, Anthony Brown 16, Zizic 11, Dotson 3, Kamagate, Yiğit Arslan 7, Lemar 2, Thomas 3, Vitto Brown 2
Dolomiti Energia: Steward 29, Jones 4, Jogela 11, Mawugbe, 10 Aldridge 5, Niang 3, Jakimovski 1, Bayehe 1, Battle 12
1. Periyot: 17-16
Devre: 40-32
3. Periyot: 61-57
Beş faulle çıkan: 39.44 Aldridge (Dolomiti Energia)