Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında konuk ettiği Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'yı 75-72 yendi ve üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada galip gelen Türk temsilcisi, geçen sezonun ardından üst üste ikinci kez adını yarı finale yazdırdı. U-BT Cluj-Napoca ise organizasyona çeyrek finalde veda etti.

Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia (İtalya) eşleşmesinin kazananıyla yarı finalde karşılaşacak.

Müsabaka karşılıklı basketlerle başlarken U-BT Cluj-Napoca, 3. dakikada 8-2'lik üstünlüğü buldu. Homesley, Flynn ve Cavanaugh'un peş peşe üç sayılık isabetleriyle 11-0'lık seri yakalayan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikada 13-8'lik skor avantajını elde etti. Romanya ekibi, periyodun ikinci bölümünde Creek, Miletic ve Guzman ile skor üretti ve ilk periyot 18-18'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bahçeşehir Koleji, ikinci çeyreğe iyi bir başlangıç yaptı. Kırmızı-lacivertli takım, 17. dakikanın başında farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. Bu periyotta iki takım da karşılıklı top kayıpları yaşarken Bahçeşehir Koleji, boyalı alanı rakibine göre daha etkili kullandı. Son bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken kırmızı-lacivertli takım, devreye 39-38 önde girdi.

İkinci yarı, Homesley ve Russell'ın karşılıklı basketleriyle başladı. Williams, Cavanaugh ve İsmet Akpınar ile arka arkaya sayılar bulan Bahçeşehir Koleji, 25. dakikayı 49-44 üstün geçti. Pota altını Williams ile iyi kullanan kırmızı-lacivertli takım, üstünlüğünü sürdürdü ve final periyoduna 61-56 önde gitti.

Son çeyreğe Miletic ve Molinar'ın basketleriyle 6-0'lık seri yakalayarak giren U-BT Cluj-Napoca, 33. dakikada öne geçti: 61-62. Kısalarıyla art arda sayı üreten ve hücumda yeniden ritim bulan Bahçeşehir Koleji, son 2 dakikaya 70-69 üstün girdi. Ceaser'in basketine Cavanaugh'un üç sayılık isabetiyle karşılık veren kırmızı-lacivertli ekip, bitime 23 saniye kala skor avantajını ele geçirdi: 73-71. Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta U-BT Cluj-Napoca, Ceaser'ın serbest atış çizgisinde 2'de 1 atmasıyla 2 saniye kala farkı 1'e düşürdü: 73-72. Son bölümde Cavanaugh ile faul çizgisinde hata yapmayan Bahçeşehir Koleji, mücadeleyi 75-72 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Anne Panther (Almanya), Mario Majkic (Slovenya)

Bahçeşehir Koleji: Flynn 16, Homesley 9, İsmet Akpınar 8, Cavanaugh 10, Williams 11, Ford, Koprivica 12, Mitchell 2, Ponitka 3, Hale 4

U-BT Cluj-Napoca: Molinar 9, Ceaser 12, Russell 23, Taylor, Creek 9, Guzman 7, Miletic 7, Woodbury 2, Kulvietis, Richard 3

1. Periyot: 18-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 61-56

Beş faulle çıkan: 38.19 Miletic (U-BT Cluj-Napoca)

