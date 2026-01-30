Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan markalara karşı savaş açmış durumda. Bu kapsamda Türkiye genelinde gıda denetimleri aralıksız sürüyor. Uygunsuzluk tespit edilen ve vatandaşın sağlığını hiçe sayan markalar ve ürünleri de kamuoyu ile paylaşılıyor.



"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor.



GIDADA HİLE YAPILAN ÜRÜNLER Bakanlık gıdada hile yapan firma ve ürünlerinin yer aldığı listeyi bir kez daha güncelledi. Listede sucuk, döner, baharat, zeytinyağı, lahmacun, pide, köfte, adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurt gibi ürünler yer aldı.



VATANDAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER Listenin en mide bulandıran detayı ise vatandaşa yine at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Merkezi Ankara ve Sakarya'da bulunan iki markanın dana döner ve dana sucuğunda "tek tırnaklı" eti tespit edildi. İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri: 👇

