CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, mahkemedeki tavırları nedeniyle CHP’li vekil Turan Taşkın Özer’e sert sözlerle yüklendi. Özer’in “dokunulmazlık zırhıyla şov yaptığını” öne süren Yarkadaş, “Vekil olmasam bu davadan en az 30 yıl yatardım dediğine birçok kişi şahit” diyerek dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Eski CHP’li Milletvekili Barış Yarkadaş, Turan Taşkın Özer’e mahkemede sergilediği tavırlardan dolayı sert tepki gösterdi.

Özer’in samimi olmadığını ve dokunulmazlık zırhıyla şov yaptığını belirten Yarkadaş, çok önemli bir iddiayı da ortaya attı.

Barış Yarkadaş, şunları aktardı:

"Muhalif medya ve troller için yeterli malzeme verildi, ‘süper direnildi’ havası yayıldığına göre gerisinin hiçbir önemi yok. Varsın bu saçmalıklar yüzünden dava sürmesin ve tahliye bekleyen onlarca kişinin ‘savunma hakkı’ gasbedilsin.

Barış Yarkadaş

Turan Taşkın Özer’in aslında oturması gereken yer; sanık sandalyesidir! Bakmayın öyle üst perdeden konuştuğuna... ‘Vekil olmasam bu davadan en az 30 yıl yatardım’ dediğine birçok kişi şahit.

Turan Taşkın Özer

Kovuşturma dosyasına girmemek için kimleri aracı yapmaya çalıştığı biliniyor. Dokunulmazlığın arkasına sığınıp jandarmaya caka satacağına; gitsin TBMM’ye bir dilekçe versin ve dokunulmazlığının kaldırılmasını istesin.

Sonra da mahkeme heyetinin önüne gelsin, suçlamaları çürütsün. Güya hukukçuymuş. Sen başkan yaptırıldığın sözde Yüksek Disiplin Kurulu’nda, 900’e yakın CHP’linin savunmasını bile almadan partiden atma utancını taşıyan birisin.

