Burdur'da alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ceza yazan trafik polisinin ifade için polis merkezine gitmesi gerektiğini söylemesi üzerine öfkelenen şahıs, polise; "Ahmet'cim", "Ahmet bey" diye hitap etti. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücü, "Senin şuradan git demen benim çok canımı sıktı. Alkollüyüm, yaz cezamı ama bana kenara gelin de" ifadelerini kullandı.

Dün gece saatlerinde Burdur - Fethiye kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında, D.A. otomobiliyle seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

"GİT' DEMEN CANIMI SIKTI"

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye cezai işlem yazan polis ekiplerine engel olmaya çalışan alkollü sürücü, ilk olarak neden karakola gideceğini yönünde zorluk çıkardı. Alkollü sürücü, polis memuruna Ahmet'cim diye hitap ederek, "Senin şuradan git demen benim çok canımı sıktı. Alkollüyüm, yaz cezamı ama bana kenara gelin de. Ben bu arabaya vergi veriyorum. Ehliyetimi alın bir şey demiyorum ben. Ama bana bu şekilde davranamaz. Bu araba varsa benim vergim ile var" dedi.

Alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ahmetcim, canımı sıktın!

HEM EHLİYET HEM PARA CEZASI

Polislerden kendisine daha düzgün davranmaları isteyen alkollü sürücüye 11 bin 629 lira idari para cezası uygulanırken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

YOLCUDAN SİLAH ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından aynı araçta yolcu konumunda bulunan şahsın tedirgin hareketlerinden sonra üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramada şahsın üzerinden bir adet tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Yapılan kontrolde şahsın bulundurma ruhsatının olduğu, taşıma ruhsatının olmadığı öğrenildi. Her iki şahsı polis ekipleri tarafından sağlık kontrolün ardından polis merkezine götürüldü.

