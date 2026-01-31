Lifli ve fermente edilmiş gıdalar son yıllarda bağırsak sağlığının anahtarı olarak öne çıkıyor. Ekşi mayalı ekmekten yoğurt ve kefire, hatta turşuya kadar pek çok besin, sindirimi ve bağışıklığı desteklediği gerekçesiyle sofralarda daha fazla yer buluyor.

Ancak uzmanlara göre sağlıklı bir bağırsak için yalnızca ne yediğimiz değil, ne içtiğimiz de önemli.

Beslenme uzmanları, günlük hayatta masum görünen bazı içeceklerin bağırsak mikrobiyomunu sessizce bozabildiğini; bunun da şişkinlikten yorgunluğa, uzun vadede ise kilo artışı ve kronik hastalıklara kadar uzanan sonuçlar doğurabildiğini söylüyor.