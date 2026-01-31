Bağırsak sağlığının kilidi içtiklerimizde! Uzmanlar uyarıyor: Bu 7 içecekten uzak durun
Lifli ve fermente edilmiş gıdalar son yıllarda bağırsak sağlığının anahtarı olarak öne çıkıyor. Ekşi mayalı ekmekten yoğurt ve kefire, hatta turşuya kadar pek çok besin, sindirimi ve bağışıklığı desteklediği gerekçesiyle sofralarda daha fazla yer buluyor.
Ancak uzmanlara göre sağlıklı bir bağırsak için yalnızca ne yediğimiz değil, ne içtiğimiz de önemli.
Beslenme uzmanları, günlük hayatta masum görünen bazı içeceklerin bağırsak mikrobiyomunu sessizce bozabildiğini; bunun da şişkinlikten yorgunluğa, uzun vadede ise kilo artışı ve kronik hastalıklara kadar uzanan sonuçlar doğurabildiğini söylüyor.
YALNIZCA YEDİKLERİMİZ DEĞİL, İÇTİKLERİMİZ DE ÖNEMLİ
Beslenme uzmanı Rhiannon Lambert, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bağırsak mikrobiyomu yalnızca yediklerimizden değil, içtiklerimizden de etkileniyor. Araştırmalar, bazı içeceklerin sık tüketildiğinde bağırsak sağlığını olumsuz etkileyebildiğini gösteriyor,” diyor.
İşte bağırsak sağlığını olumsuz etkileyen o içecekler:
MEYVE SUYU SHOTLARI
- “Bağırsak şişkinliğini azaltır” iddiasıyla pazarlanan bu küçük içecekler, uzmanlara göre çoğu kişide tam tersi etki oluşturuyor.
- Beslenme uzmanı Rob Hobson, bu ürünlerin yüksek şekerli, liften fakir ve oldukça asidik olduğuna dikkat çekiyor.
- Hobson’a göre özellikle aç karnına tüketildiklerinde mide zarını tahriş edebiliyor; reflü, mide bulantısı ve karın ağrısına yol açabiliyor.
- Zencefil ve zerdeçal gibi içeriklerin gıda formunda faydaları olsa da, konsantre sıvı hâllerinin bağırsak bakterilerini iyileştirdiğine dair güçlü kanıt bulunmuyor.
YULAF SÜTÜ
- Yulaf sütü tek başına zararlı olmasa da, içine eklenen yağlar, kıvam artırıcılar ve emülgatörler nedeniyle sindirimi zorlaştırabiliyor.
- Beslenme terapisti Hanieh Vidmar, bu katkı maddelerinin hassas bağırsaklarda rahatsızlığa yol açabildiğini söylüyor.
- Ayrıca bu ürünlerin hızlı emilen karbonhidrat içeriğinin yüksek olması, kan şekerini dalgalandırarak dolaylı yoldan bağırsak sağlığını etkileyebiliyor.
KAHVE
- Kahve bazı kişilerde bağırsak hareketlerini düzenlerken, bazılarında tam tersi etki yapabiliyor.
- Dr. Federica Amati, filtrelenmemiş kahvelerin (frecnh presste demlenen, türk kahvesi gibi) LDL kolesterolü artırabilen kafestol ve kahveol adlı bileşikler içerdiğini belirtiyor.
- Amati’ye göre bu tür kahveler mide asidini ve bağırsak hareketliliğini artırarak reflü, kramp ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) semptomlarını şiddetlendirebilir.
ŞEKERSİZ GAZLI İÇECEKLER
- Uzmanlara göre, 'şekersiz' gazlı içeceklerin şeker içermemesi, onları sağlıklı yapmıyor.
- Uzman Rhiannon Lambert, yapay tatlandırıcıların bazı kişilerde bağırsak mikrobiyomunu ve glikoz kontrolünü etkileyebildiğini söylüyor.
- Rob Hobson ise sukraloz, sakarin ve aspartam gibi tatlandırıcıların hem insan hem hayvan çalışmalarında bağırsak bakterilerinin yapısını değiştirdiğine dair bulgular olduğunu vurguluyor.
- Uzmanlar bu içeceklerin günlük değil, ara sıra tüketilmesini öneriyor.
ŞEKERLİ GAZLI İÇECEKLER
- Uzmanlara göre bu içecekler bağırsak mikrobiyomuna neredeyse hiçbir fayda sunmuyor.
- Uzmanlar, ilave şekerin bakteri çeşitliliğini azalttığını ve bunun bağışıklık, sindirim ve ruh sağlığını olumsuz etkileyebileceğini söylüyor.
Öte yandan, düzenli tüketimin iltihaplanma ve metabolik hastalıklarla ilişkili bakteri türlerini artırabileceği belirtiliyor.
ENERJİ İÇECEĞİ
- Kafein, asitlik, şeker veya tatlandırıcılar ve katkı maddelerinin bir araya gelmesi, bağırsak hareketlerini aşırı uyararak ishal ve krampları artırabiliyor.
- Asitlik ise özellikle aç karnına tüketildiğinde reflüyü şiddetlendirebiliyor.
PROTEİN İÇECEKLERİ
- Pratik olmalarına rağmen birçok protein içeceği yapay tatlandırıcılar, şeker ve kıvam artırıcılarla dolu.
Uzman Hanieh Vidmar, bu içeriklerin şişkinlik, gaz ve ishale yol açabildiğini belirtiyor.