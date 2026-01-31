ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) İran'ın yarın başlaması öngörülen ve canlı mühimmat kullanılması beklenen tatbikatına ilişkin yayımlanan uyarıda, "Uçuş operasyonları yürüten ABD gemileri yakınlarında uçuş yapılması, ABD askeri unsurları üzerinde alçak irtifa veya silahlı uçuş gerçekleştirilmesi, gemilere yüksek hızlı botlarla yaklaşılması ya da ABD kuvvetlerine silah doğrultulması gibi güvensiz eylemler tolere edilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

ABD ile İran arasında Orta Doğu bölgesindeki askeri gerilim yükselirken, ABD'den İran'ın Hürmüz Boğazı'nda planladığı tatbikata ilişkin bir açıklama yayımlandı.

"PROFESYONELLİKTEN UZAK DAVRANIŞLAR GERİLİMİN TIRMANMASI RİSKİNİ ARTIRMAKTADIR"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) yarın başlaması beklenen, canlı mühimmat kullanılacağı öngörülen 2 günlük tatbikatına ilişkin, "CENTCOM, DMO'ya söz konusu deniz tatbikatını güvenli ve profesyonel bir şekilde yürütmesi ve uluslararası deniz trafiği için seyrüsefer özgürlüğüne yönelik gereksiz risklerden kaçınması çağrısında bulunuyor. Hürmüz Boğazı, uluslararası bir deniz geçidi ve bölgesel ekonomik refahı destekleyen hayati bir ticaret koridorudur. Her gün yaklaşık 100 ticari gemi bu dar boğazdan geçmektedir. ABD kuvvetleri, İran'ın uluslararası hava sahası ve sularda profesyonel şekilde faaliyet gösterme hakkını kabul etmektedir. ABD kuvvetlerine, bölgesel ortaklarına veya ticari gemilere yakın bölgelerde gerçekleştirilen her türlü güvensiz ve profesyonellikten uzak davranış, çarpışma, gerilimin tırmanması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"GÜVENSİZ EYLEMLER TOLERE EDİLMEYECEK"

CENTCOM, Orta Doğu'da faaliyet gösteren ABD personelinin, savaş gemilerinin ve hava araçlarının güvenliğini sağlamaya devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, "Uçuş operasyonları yürüten ABD gemileri yakınlarında uçuş yapılması, niyetlerin belirsiz olduğu durumlarda ABD askeri unsurları üzerinde alçak irtifa veya silahlı uçuş gerçekleştirilmesi, gemilere yüksek hızlı botlarla yaklaşılması ya da ABD kuvvetlerine silah doğrultulması gibi güvensiz eylemler tolere edilmeyecektir" denildi.

"ABD ORDUSU, DÜNYANIN EN ÖLÜMCÜL GÜCÜNE SAHİP"

Açıklamada, DMO'ya "profesyonel tutum sergileme" çağrısında bulunulurken, "ABD ordusu, dünyanın en iyi eğitimli ve en ölümcül gücüne sahiptir ve en yüksek profesyonellik standartlarıyla faaliyet göstermeye ve uluslararası normlara uymaya devam edecektir. İran'ın DMO'su da de aynı şekilde hareket etmelidir" ifadeleri kullanıldı.

"ABRAHAM LİNCOLN İSTİKRARI DESTEKLEMEK AMACIYLA GÖREV YAPMAKTADIR"

CENTCOM'dan yapılan ayrı bir açıklamada, bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisi güvertesinden kalkış yapan bir F-18E Super Hornet tipi savaş uçağının fotoğrafı paylaşılarak, söz konusu uçağın rutin uçuş operasyonları kapsamında uçuş güvertesinden havalandığını belirtildi. Açıklamada, "Abraham Lincoln, Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla görev yapmaktadır" denildi.

