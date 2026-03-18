İstanbul Maltepe'de 2019 yılında kayıp olarak aranan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'nın eşi Ersin Y. tarafından öldürüldükten sonra parçalanarak çöp konteynerine atıldığı ortaya çıkmıştı. Korkunç olayın ardından tutuklanan cani koca Ersin Y.'nin ifadesinde "Merdaneyle kafasına vurdum, öldü. Kokmaya başlayınca çöpe attım." dediği öğrenildi.

İstanbul Maltepe'de Temmuz 2019 yılından bu yana kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'yı (36) öldüren eşi Ersin Y.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Yapılan araştırmada, Tursunboeva'nın ülkeden çıkış yaptığına dair bir veri olmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun da o tarihlerde Türkiye'de aktif olduğu belirlendi. Tursunboeva'nın ablasının da çiftin arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığını söylediği bildirildi.

"KAFASINA MERDANE İLE VURDUM"

Sabah'ta yer alan habere göre cani koca Ersin Y. ifadesinde 3 Temmuz 2019 tarihinde evde tartıştıklarını ve eşinin kafasına merdane ile vurduğunu belirterek "Vurduktan sonra kafasını önce mutfak tezgâhındaki mermere çarptı, ardından da mutfağın zeminine vurdu. Çok kan kaybetti, orada öldü. Aynı gün ailemi arayıp eşimin ülkesine döndüğünü, çocukları almalarını söyledim" diye konuştu.

Khurriyat Tursunboeva

Ersin Y., ifadesinin devamında ise şunları söyledi:

CESETLE 1.5 AY YAŞAMIŞ

"Gebze tarafında çocukları anne ve babama teslim ettikten sonra evde tek başıma yaşamaya devam ettim. Yaklaşık 1.5 ay boyunca cesedi evde sakladım. Kokmaya başlayınca da üzerine önce toprak, sonra da kireç döktüm. Koku artınca 3 parça halinde çöp poşetine koydum ve evime yakın mesafedeki çöp konteynerlerine attım. Yaklaşık 1-2 ay sonra da Gürcistan'a gittim. 6 yıldır orada yaşıyorum. Eşimi öldürmek istemedim. Olay sonrası korktuğum için kimseye de haber vermedim"

Ersin Y.

TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcısı, Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hâkimlik, şüpheli Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutukladı.

