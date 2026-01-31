ABD Başkanı Trump, mayısta görev süresi dolacak FED Başkanı Powell’ın yerine, yine eski bir FED üyesi olan Kevin Warsh’ı önerdi. Geçmişte 'daha şahin' duruşuyla bilinen Warsh ismi, aynı zamanda FED’in kredibilitesi için de piyasada olumlu karşılandı. İlk tepkilerde dolar endeksi yükselirken, altın fiyatları geriledi. Warsh’ın, FED’in yeni başkanı olarak göreve başlaması halinde nasıl bir politika izleyeceği şimdiden piyasanın radarına girdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasaların gündemini uzun süredir meşgul eden “ABD Merkez Bankasının (FED) yeni başkanı kim olacak” sorusunun cevabı netleşti. ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayında görev süresi dolacak Başkan Jerome Powell’ın yerine, yine eski bir FED üyesi olan Kevin Warsh’ı önerdi. Senato’dan da gerekli onayların alınması ve seçilmesi halinde Warsh, FED’in yeni başkanı olarak göreve başlayacak.

KEVIN WARSH KİMDİR?

2002-2006 yılları arasında ABD Başkanı George W. Bush döneminde Beyaz Saray Ekonomi Politikalarından Sorumlu Özel Asistanı ve Ulusal Ekonomi Konseyi Sekreteri olarak görev yapan Kevin Warsh; 2006-2011 yılları arasında FED’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Warsh, 35 yaşında bu göreve gelerek, FED tarihinin en genç yönetim kurulu üyesi oldu. ABD merkezli 2008 küresel finans krizi sırasında da FED’in yönetiminde aktif rol aldı.

Kevin Warsh

NASIL POLİTİKA UYGULADI?

Warsh, FED’de görev yaptığı süre boyunca, küresel finans krizi sırasında ekonomiyi kurtarmayı amaçlayan sayısız programın geliştirilmesinde kilit bir rol üstlendi. Warsh, FED’den ayrıldıktan sonra ise “büyük ölçekli varlık alımlarının ve sıfıra yakın gösterge faiz oranlarının, piyasaları bozma ve uzun vadeli fiyat istikrarını zayıflatma” riski taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu. Warsh, niceliksel gevşeme olarak da bilinen, FED’in tahvil alımının ikinci turuna “karşı” oy kullanmıştı.

FED BAŞKANI NEDEN ÖNEMLİ?

ABD Merkez Bankasının para politikası; dolar ve altın başta olmak üzere pariteler ve emtia fiyatları için belirleyici oluyor. Bu sebeple FED’in muhtemel yeni patronunun, nasıl bir politika izleyeceği şimdiden piyasaların radarına girdi. Sıklıkla FED Başkanı Powell’ı eleştiren ABD Başkanı Trump’ın, daha fazla faiz indirimi istediği biliniyor. Ancak Trump, bu konuda Warsh ile herhangi bir görüşme yapmadığını, bunun uygunsuz olabileceğini; buna karşılık onun da “faiz indirimini destekleyeceğini” ifade etti.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Analistler, Warsh’ın, FED’de daha önceki görevinde “daha şahin” politikalardan yana olduğunu ve enflasyona karşı taviz vermediğini ifade ediyor. Ayrıca Başkan Trump’ın daha radikal isimler yerine FED tecrübesi bulunan ve zamanında “geleneksel politikaları benimseyen” bir ismi seçtiği görüldü. Bu iki unsur, aylardır küresel piyasalarda sor işaretlerine sebep olan “FED kredibilitesi” üzerindeki endişelerin de ilk etapta bir miktar dağılmasını beraberinde getirdi. 30 Ocak Cuma günü Warsh’ın isminin açıklandığı gün, dolar endeksi %1 prim yaptı ve 97 seviyesinin üzerinden günü tamamladı.

PARA POLİTİKASINDA 3 İHTİMAL

Analistler, Warsh’ın FED’in bilançosunu küçültmekten yana olabileceğini belirterek, “Bu politika, piyasadan dolar çekilmesi anlamına geliyor ki, ABD para biriminin güç kazandığı görülebilir. Öte yandan Warsh, Başkan Trump'ın talebi doğrultusunda hızlı faiz indirimlerine giderse, bu durumda da doların cazibesi azalabilir” yorumunda bulunuyor. Öte yandan Warsh’ın, verimlilik artışı ile “enflasyon oluşturmadan da düşük faiz uygulanabileceği” yönünde bir politika izleyebileceği, bunun da ABD para birimini “daha istikrarlı” tutabileceği görüşü de öne çıkıyor.

Altın ve dolar ne olur? Warsh, FED Başkanı seçilirse…

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Öte yandan ons altın fiyatı, Warsh’ın adaylığının açıklandığı cuma günü %-8,84 gibi yüksek bir oranda düşerek 4.895 dolara geriledi. Ancak hafta boyunca altın sert yükselişlere birlikte 5.602 dolara kadar yükselmişti. Warsh adının açıklanmasının ardından dolar endeksinde toparlanma, altın fiyatlarında da kâr satışlarının daha keskin olmasını beraberinde getirdi.

ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Analistler, 2025’in ardından 2026 yılının ilk ayında da altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırdığını hatırlatarak, “Piyasada ‘daha şahin’ bilinen Warsh isminin öne çıkmasıyla, yatırımcılar da kârlarını hızla revize etti. Öte yandan Trump, FED’in bağımsızlığını sorgulatacak bir aday yerine daha kurumsal ve ılımlı bir ismi seçti. Bu da FED’e ilişkin endişeleri azalttı ve ‘güvenli liman’ ihtiyacı azaldı” ifadelerini kullandı. Analistler, Warsh’ın FED Başkanı olması ve bilanço küçültmeyi tercih etmesi halinde bunun altın fiyatları için baskı unsuru olabileceğini ifade ediyor.

