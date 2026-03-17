Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde 42 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı. Bir balıkçıda sergilenen dev balık, vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Malatya'da Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçılar tarafından yakalanan 42 kilogram ağırlığındaki turna balığı tezgahta sergilendi. Dev balığı gören vatandaşlar tezgahın başında yoğunluk oluştururken, balıkçı Özcan Buluş turna balığının özellikle Mart ayında çıktığını ve yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Malatyada yakalandı! 42 kiloluk balık büyük ilgi gördü

"VATANDAŞIN BU BALIĞA İLGİSİ BÜYÜK"

Turna balığının baraj gölünün en güzel balıklarından biri olduğunu söyleyen Buluş, "Bu balık baraj gölünün en güzel balıklarından bir tanesi. 42 kilo ağırlığında. Balıkçılar yakaladı, biz sadece satışını yapıyoruz. Vatandaşın bu balığa ilgisi büyük" dedi.

"KİLO KİLO VATANDAŞA VERECEĞİZ"

Turna balığının her zaman çıkmadığını ve belirli bir dönemi olduğunu dile getiren Buluş, "Bu balık genelde Mart aylarında çıkar, belli bir süresi var. Şu anda barajın birçok noktasında çıkıyor. Doğrayıp kilo kilo vatandaşlara vereceğiz" diye konuştu.

