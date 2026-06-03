Türkiye Gazetesi
Muğla'da korkutan deprem! AFAD verileri duyurdu
Son dakika deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD internet sitesi üzerinden Marmaris merkezli sarsıntının şiddetini 3,4 olarak duyurdu.
Özetle DinleMuğla'da korkutan deprem! AFAD verileri duyurdu
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Gündem az önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde büyüklüğü 3,4 olan bir deprem kaydedildi.
- Deprem saat 09:00 sularında gerçekleşti.
- Sarsıntının derinliği 30 kilometre olarak belirlendi.
- AFAD, herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını duyurdu.
- AFAD'ın deprem listesinde Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl ve Manisa gibi birçok il yer alıyor.
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Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Muğla'da kaydedildi. Saat 09:00 sularında gerçekleşen sarsıntı sonrası AFAD ilk verileri duyurdu.
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MARMARİS'TE DEPREM OLDU
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 30 kilometre olarak kayıtlara geçti. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
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