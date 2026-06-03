Son dakika deprem haberi Muğla'dan geldi. AFAD internet sitesi üzerinden Marmaris merkezli sarsıntının şiddetini 3,4 olarak duyurdu.

Korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son deprem Muğla'da kaydedildi. Saat 09:00 sularında gerçekleşen sarsıntı sonrası AFAD ilk verileri duyurdu.

MARMARİS'TE DEPREM OLDU

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 30 kilometre olarak kayıtlara geçti. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

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