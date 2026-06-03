Haziran ayına girilmesiyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler eğitim-öğretim takvimine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Özellikle 5 Haziran Cuma günü okullar tatil mi, ders yapılıp yapılmayacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih merak edilen konular arasında yer alıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftalarına yaklaşılırken milyonlarca öğrenci gözünü Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine çevirdi. Yaz tatili öncesinde okulların hangi tarihte kapanacağı ve haziran ayında ek bir tatil kararı bulunup bulunmadığı araştırılırken, 5 Haziran Cuma günüyle ilgili iddialar da gündeme geldi.

5 HAZİRAN CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

5 Haziran 2026 Cuma günü için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınmış resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Son günlerde sosyal medyada ve çeşitli platformlarda haziran ayındaki tatil günlerine ilişkin farklı iddialar gündeme gelirken, resmi takvimde 5 Haziran tarihine ilişkin herhangi bir değişiklik yer almıyor. Öğrenciler ve öğretmenler eğitim-öğretim faaliyetlerini planlanan takvim doğrultusunda sürdürecek.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü okullar idari izinle tatil edildi.

5 Haziran Cuma günü okullar tatil mi, okullar ne zaman tatil?

OKULLAR NE ZAMAN TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre öğrenciler için yaz tatili 26 Haziran 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla başlayacak. Böylece milyonlarca öğrenci yaklaşık üç aylık yaz tatiline çıkacak.

Okulların kapanmasına kısa süre kala öğrenciler hem sınavlarını tamamlamaya hem de yıl sonu etkinliklerine hazırlanmaya devam ediyor. Özellikle ortaokul ve lise öğrencileri için yıl sonu not ortalamaları ve başarı durumları önem taşırken, ilkokul öğrencileri de karne heyecanı yaşamaya hazırlanıyor.

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