Küresel piyasalarda gözler emtia fiyatlarına çevrilmişken, ünlü yatırım bankası UBS'ten altın fiyatlarına yönelik dikkat çekici bir hamle geldi. Banka, altın fiyatlarına ilişkin tahminini 400 dolarlık bir revizyonla 5.900 dolardan 5.500 dolara düşürdü.

Sarı, mevcut seviyesinin halen 1.000 dolar üzerinde bir yıl sonu hedefine işaret eden altındaki bu revizyonu ve piyasanın geleceğini jeopolitik riskler ile merkez bankalarının politikaları üzerinden yorumladı.

Piyasalardaki bu gelişmeleri katıldığı yayında değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı , altın ve emtia piyasalarındaki kararsız seyrin ardındaki temel dinamikleri mercek altına aldı.

Şirin Sarı, altın fiyatlarında kalıcı bir rahatlama ve yükseliş trendi için öncelikle iki temel şartın gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizdi : Orta Doğu'daki savaş ortamının sona ermesi ve küresel merkez bankalarının faiz indirim sürecine yeşil ışık yakması.

"Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma riskinin sürmesi ve savaş atmosferi, merkez bankalarının faiz indirim beklentilerini ötelemesine yol açtı. Hatta Avrupa'nın önümüzdeki haftalarda faiz artırımına gitmesi bile masada . Yüksek faiz ortamı, altının fırsat maliyetini artırarak yatırımcıların altın taşıma isteğini törpülüyor. Altında satış baskısının bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz."

Mevcut konjonktürde bu hedeflerden henüz uzak olunduğunu belirten Sarı, şu değerlendirmelerde bulundu:

Merkez bankalarının ilk çeyrekte Polonya ve Özbekistan öncülüğünde 244 tonluk bir alım gerçekleştirerek talebi geçen yıla göre yüzde 15 artırmasına rağmen piyasada cansız bir seyir hakim. Sarı, altının bu hafta 4.400 ila 4.600 dolar bandında dalgalandığını ve teknik olarak kararsız bir bölgede sıkıştığını ifade etti. 4.800 - 5.000 dolar bandının üzerinde kalıcı kapanışlar gelmediği sürece bu baskının sürmesi bekleniyor.

Kısa vadeli durgunluğa rağmen jeopolitik ve ekonomik dengelerin yerine oturmasıyla birlikte, 2027 ve sonraki yıllarda altının yeniden 5.000 dolar ve üzerindeki seviyeleri test edebileceğini de sözlerine ekledi.

Uzman isim , bu uzun vadeli süreçte baskılanan altın fiyatlarının, yıl sonuna doğru yatırımcılar için önemli bir biriktirme ve alım fırsatı sunabileceği de söyledi.

Orta Doğu'daki gerilimin olası bir ateşkesle hafiflemesi durumunda petrol fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini ifade eden Şirin Sarı, bu durumun enflasyonu gerileterek merkez bankalarının elini rahatlatacağını belirtti. A ncak bu senaryonun gerçekleşmesinin 1 ila 1,5 yıllık uzun bir sürece yayılabileceğini ekledi.

Yatırımcılara "sermayeyi tek bir ürüne bağlamama ve yatırımları bölme" tavsiyesinde bulunan Sarı, küresel piyasalarda volatilitenin çok yüksek olduğunu hatırlattı. 2022 yılında başlayan ve 20-30 yıl sürmesi beklenen bir "süper emtia döngüsü" içinde olunduğunu vurgulayan ekonomist, emtiaların kendi içlerinde dönem dönem ayrışacağını söyledi.

Altındaki baskının gümüş fiyatlarında da yatay bir seyir yaratabileceğini belirten Sarı, gümüş için yıl sonu alt bandının 45-50 dolar, üst bandının ise 55-60 dolar olarak takip edilebileceğini ifade etti. Yatırımcıların 2-3 yıllık vadeleri göze alarak yavaş yavaş portföylerine gümüş ekleyebileceğini söyleyen Sarı, tarım emtialarında da mevsimsel etkilerle buğday ve şekerde yukarı yönlü hareketler görülebileceğine dikkat çekti.

Son bir yılda altının çok hızlı yükselmesi nedeniyle emtia yatırımlarının doğasındaki "ağır ilerleyişin" unutulduğunu hatırlatan analist, finansal okuryazarlık çerçevesinde yapılacak uzun vadeli portföy dağılımlarının bu dönemde en güvenli liman olduğunu sözlerine ekledi.