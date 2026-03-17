Süper Lig'de 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, ikas Eyüpspor karşısında kazanarak, zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavilielrde 4 oyuncu, sarı kart görmeleri halinde Galatasaray ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27'nci haftasında ikas Eyüpspor ile 18 Mart Çarşamba günü mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

HEDEF 5'TE 5

Deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u 3-1, Rizespor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, galibiyet serisini 5 maça taşımaya çalışacak.

4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Trabzon temsilcisinde Oulai, Savic, Folcarelli ve Muçi, kart görmeleri halinde ligin 28'inci haftasında Galatasaray ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak. Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

