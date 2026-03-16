Süper Lig'in 27'nci haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkacak Trabzonspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde 148 hafta sonra ligde üst üste 5 maçlık kazanma serisi yakalayacak. Bordo-mavililer, aynı seriyi son olarak Abdullah Avcı döneminde gerçekleştirmişti.

Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, 18 marta Çarşamba günü Eyüpspor'u deplasmanda mağlup ederek, zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Paul Onuachu, 21 gol ile gol krallığı yarışında ilk sırada.

4 SEZON SONRA 5'TE 5 GELEBİLİR

Deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1, Fatih Karagümrük ve Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u da 1-0 yenen bordo-mavililer, seriyi 5 maça çıkarmak istiyor. Karadeniz ekibi, kazanması halinde 148 hafta aradan sonra ligde ilk defa art arda 5 maçtan galibiyetle ayrılmış olacak.

2021-2022'DE MÜTHİŞ SERİ

Trabzonspor, son olarak şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23 ila 27 haftalarında sırasıyla Galatasaray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konyaspor'u 2-1, Alanyaspor'u 4-0 ve Kayserispor'u 3-2'lik skorlarla devirmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası