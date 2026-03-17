İngiliz devi, Trabzonspor’un genç isminde kararlı. Devre arası yönetim ile masaya oturan ancak şartları kabul görmeyen Ada temsilcisinin sezon sonu için hazırlık yaptığı iddia edildi. Fırtına’nın beklentisi en az 50 milyon avro.

Trabzonspor’un scout ekibinin önemli kazanımlarından olan Christ Inao Oulai için transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Avrupa devlerinin yakın izlemeye aldığı 19 yaşındaki genç isim için en kararlı kulüp ise Chelsea olarak görülüyor. Bordo mavililerin 5,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Bastia’dan transfer ettiği Fildişi Sahilli oyuncu için İngiliz devi devre arası kapıyı çalmış ancak rakamlar düşük bulunduğu için teşekkür edilmişti.

Chelsea, Trabzonsporlu Oulai için ısrarcı! Real ve City de takipte

SEZON SONU BEKLENTİSİ

Afrika merkezli haber siteleri Chelsea’nin sezon sonu için hazırlık yaptığını ve oyuncuyu transfer etmekte kararlı olduğunu yazdı. Karadeniz ekibinde yönetimin ise Oulai’den beklentisinin en az 50 milyon avro olduğu ve daha aşağı bir rakama vermesinin zor olduğu vurgulandı. Real Madrid ve Manchester City gibi kulüplerin de izlemeye aldığı genç orta saha konusunda sezon sonunda çok sıcak gelişmelerin olması bekleniyor.

ŞİMDİLİK TRABZONSPOR

Her ortamda transfer durumu sorulan Oulai şu an için tek düşüncesinin Trabzonspor olduğunu belirterek konuları kapatmayı yeğliyor.

