Anadolu Ajansı • Eskişehir
Eskişehir'de 5 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Eskişehir'de 5 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 12 kişi yaralandı.
Eskişehir'de F.K. idaresindeki tır, Organize Sanayi Bölgesi Firuz Kanatlı Bulvarı'nda, önünde seyir halinde bulunan 2 işçi servisine ve 2 otomobile çarptı.
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında, işçi servislerinde bulunan 12 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR