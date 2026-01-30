Altın ve gümüş başta olmak üzere emtia piyasalarında yaşanan sert hareketlerin ardından Youtube kanalında konuşan İslam Memiş, piyasalarda yaşanan süreci değerlendirdi. Memiş, özellikle altın tarafındaki geri çekilmelerin planlı bir sürecin parçası olduğunu savundu.

Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 5084 dolar seviyesinde. Dün malum 5.600 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Burada yaklaşık 600 dolarlık bir satış olduğunu gözlemliyoruz.”

İSLAM MEMİŞ TAKTİĞİ VERDİ

Altın yatırımcılarına yönelik stratejisini de paylaşan Memiş, düşüşlere rağmen alım fırsatlarının oluştuğunu belirtti:

"Evet, düşüş bekliyordum ama biz bu zararlarımızı aynı yeni dünya düzenindeki onların planladıkları gibi biz de onların planlarına sadık kalarak al ya da kar satışı yap şeklinde oradaki makaslardan biz de nasibimizi alacağız.

O yüzden beklemekten ziyade bu fırsatları değerlendireceğiz. Örnek verelim. 4950 dolardan veya 5050 dolardan aldım. Ne yapıyorum? Tekrar bir spekülasyon yaptıkları zaman tekrar 5500 dolar seviyesini üst ettikleri zaman satarım. Aradaki payımı alırım. Beklemekten ziyade böyle bir hamleyi yapmayı kendime uygun gördüm"