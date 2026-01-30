Altın fiyatları sert düştü... İslam Memiş’ten kazandıran taktik! "Gramda hedef değişmedi"
Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüşlerin ardından değerlendirmede bulunan İslam Memiş, ons ve gram altın için kritik seviyelere dikkat çekerek yatırımcılara önemli tüyolar verdi.
Küresel piyasalarda hafta sonuna girilirken altın fiyatlarında sert düşüş dikkat çekti. Ons altın kısa sürede zirve seviyelerden geri çekilirken, gram altın fiyatında da hızlı bir düşüş yaşandı.
Altın ve gümüş başta olmak üzere emtia piyasalarında yaşanan sert hareketlerin ardından Youtube kanalında konuşan İslam Memiş, piyasalarda yaşanan süreci değerlendirdi. Memiş, özellikle altın tarafındaki geri çekilmelerin planlı bir sürecin parçası olduğunu savundu.
Altın fiyatlarında son 24 saat içinde yaşanan düşüşlere dikkat çeken Memiş, piyasalardaki tabloyu şu sözlerle anlattı:
“Özellikle altın ve gümüş fiyatlarında bugün sert düşüşlerin, kar satışlarının yaşandığını görüyoruz.
Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 5084 dolar seviyesinde. Dün malum 5.600 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Burada yaklaşık 600 dolarlık bir satış olduğunu gözlemliyoruz.”
Kısa vadede takip edilmesi gereken seviyeyi de paylaşan Memiş, “Ons altın tarafında kısa vadede 4950 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.
İSLAM MEMİŞ TAKTİĞİ VERDİ
Altın yatırımcılarına yönelik stratejisini de paylaşan Memiş, düşüşlere rağmen alım fırsatlarının oluştuğunu belirtti:
"Evet, düşüş bekliyordum ama biz bu zararlarımızı aynı yeni dünya düzenindeki onların planladıkları gibi biz de onların planlarına sadık kalarak al ya da kar satışı yap şeklinde oradaki makaslardan biz de nasibimizi alacağız.
O yüzden beklemekten ziyade bu fırsatları değerlendireceğiz. Örnek verelim. 4950 dolardan veya 5050 dolardan aldım. Ne yapıyorum? Tekrar bir spekülasyon yaptıkları zaman tekrar 5500 dolar seviyesini üst ettikleri zaman satarım. Aradaki payımı alırım. Beklemekten ziyade böyle bir hamleyi yapmayı kendime uygun gördüm"
GRAM ALTIN İÇİN HEDEF DEĞİŞMEDİ
Ons altındaki geri çekilmenin gram altın fiyatına da yansıdığını ifade eden Memiş, gram altında yaşanan düşüşe rağmen yıl sonu beklentisini koruduğunu söyledi:
"Bu yılla alakalı yine 5.600 dolar, 5800 dolar seviyeleri var. Gram altın TL fiyatı 8.100 liraydı dün. Şu anda 7.510 510 TL gram altın TL fiyatı. %50 alım yapılabilir. Diğer %50'si beklenebilir. Yine ons altını takip etmeye devam edeceğiz.
Yine gram altın yatırımcısı üzülmesin. Elinde altın bulunduranlar, yüksekten maliyet yapanlar üzülmesin. Yine bu yıl sonuna kadar 5 haneli rakam yani 10.000 TL seviyesi ile alakalı hedefim yine devam ediyor"
Memiş, altın ve gümüşte bundan sonraki süreçte sert yükseliş ve düşüşlerin sık sık yaşanabileceği uyarısında bulundu:
"2026 yılının adı manipülasyon yılı. Bütün yatırım araçlarında spekülasyon yapacaklar. Altın ve gümüşü spekülasyon aracı olarak değerlendirecekler. Sert yükselişler, sert düşüşler hiçbir zaman bu piyasayı rahat bırakmayacaklar. İnsanların umudunu kıracaklar.
Dün 1,5 trilyon dolar kazandılar. Bugün 2,5 trilyon dolar kazandılar. Onlar gibi biz de kazanacağız. Al sat. Al sat. Biz de plana sadık kalarak onları yapacağız"