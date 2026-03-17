Emekli Sandığı (4c) kapsamında maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili detaylar netleşti. Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ödemelerin tarihi ve süreci emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala emeklilerin gözü maaş ve ikramiye ödemelerine çevrildi. Özellikle Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını araştırıyor.

2026 yılına ilişkin açıklanan ödeme takvimiyle birlikte maaş ve bayram ikramiyesi ödemelerinin bayramdan önce tamamlanacağı bildirildi.

EMEKLİ SANDIĞI (4C) BAYRAM İKRAMİYESİ VE MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2026 yılı Ramazan Bayramı öncesinde Emekli Sandığı kapsamında maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri için tarih netleşti. Açıklanan takvime göre 4c kapsamındaki emeklilere yapılacak ödemeler bayramdan hemen önce hesaplara yatırılacak.

Ramazan Bayramı’nın 20 Mart 2026 tarihinde başlayacak olması nedeniyle ödemelerin bu tarihten önce tamamlanması planlandı. Bu kapsamda Emekli Sandığı aylığı ve bayram ikramiyesi, 19 Mart 2026 tarihinde ödenecek.

2026 yılında emeklilere her bayram için 4 bin TL bayram ikramiyesi ödenmesi planlanıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı ile birlikte toplamda yıllık 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.

4C ÖDEME TAKVİMİ

Açıklanan resmi takvime göre Emekli Sandığı (4c) kapsamındaki emeklilerin maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Bu tarihle birlikte tüm emekli ödemelerinin tamamlanması hedefleniyor.

Ödeme süreci 14 Mart itibarıyla başladı ve açıklanan takvim kapsamında devam ediyor. 4c kapsamında olan emekliler için ödeme tek gün üzerinden gerçekleştirilecek.

Maaş ve bayram ikramiyesi 19 Mart Perşembe günü hesaplara geçecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası