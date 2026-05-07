Okmeydanı yakınlarında seyir halinde olan bir metrobüste yangın çıktı. Araç durağa çekilirken, yolcular hızla tahliye edildi. Seferlerde ise kısa süreli aksama yaşandı.

İstanbul'da Avcılar istikametine seyir halinde olan bir metrobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, 'Okmeydanı Hastane' metrobüs durağı yakınlarında meydana geldi.

METROBÜS HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Hareket halindeki metrobüsün hızlı şekilde tahliye edildiği ve aracın durağa çekildiği ifade edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.

Haberle İlgili Daha Fazlası