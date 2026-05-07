Türkiye Gazetesi
Metrobüste korku dolu anlar! Bir anda dumanlar yükseldi
Okmeydanı yakınlarında seyir halinde olan bir metrobüste yangın çıktı. Araç durağa çekilirken, yolcular hızla tahliye edildi. Seferlerde ise kısa süreli aksama yaşandı.
- Yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
- Hareket halindeki metrobüs hızla tahliye edildi.
- Araç durağa çekildi.
- İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
- Olay metrobüs seferlerinde aksamaya neden oldu.
İstanbul'da Avcılar istikametine seyir halinde olan bir metrobüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, 'Okmeydanı Hastane' metrobüs durağı yakınlarında meydana geldi.
METROBÜS HIZLA TAHLİYE EDİLDİ
Hareket halindeki metrobüsün hızlı şekilde tahliye edildiği ve aracın durağa çekildiği ifade edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
