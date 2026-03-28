Şişli’de bulunan Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Darülaceze-Perpa durağına yanaştığı sırada motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsteki yolcular tahliye edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Metrobüste hasara yol açan yangın nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsün duraktan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

