Şişli'de metrobüste yangın çıktı!
Şişli’de bulunan Perpa metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Özetle DinleŞişli'de metrobüste yangın çıktı!
Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüsün Darülaceze-Perpa durağında motor kısmında çıkan yangın nedeniyle yolcular tahliye edildi ve seferlerde aksama yaşandı.
- Yangın, Darülaceze-Perpa durağına yanaşan metrobüsün motor kısmında meydana geldi.
- Yolcular, yangının fark edilmesi üzerine tahliye edildi.
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
- Yangın metrobüste hasara yol açtı.
- Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşandı.
- Metrobüsün duraktan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Darülaceze-Perpa durağına yanaştığı sırada motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun fark edilmesi üzerine metrobüsteki yolcular tahliye edildi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Metrobüste hasara yol açan yangın nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı. Metrobüsün duraktan çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
