Türkiye Gazetesi
İşte A Milli Takım'ın finaldeki muhtemel rakipleri
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 skorla mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri belli oldu.
Kaydet
Spor
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.
- Türkiye, E Grubu'nu ikinci tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.
- Romanya ile oynanan ve Türkiye'nin 1-0 kazandığı maç Tüpraş Park'ta gerçekleşti.
- Finalde Türkiye, Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.
- Slovakya-Kosova maçı bugün saat 22.45'te oynanacak.
- Play-off final karşılaşmaları 31 Mart'ta yapılacak.
- 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
0:00 0:00
1x
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, Romanya ile karşı karşıya geldi.
Tüpraş Park'ta oynanan maçta Romanya'ya 1-0 üstünlük kuran ay-yıldızlılar, adını finale yazdırdı.
RAKİP SLOVAKYA YA DA KOSOVA
Romanya'yı eleyen A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Slovakya-Kosova müsabakası, bugün saat 22.45'ta oynanacak.
FİNAL MAÇI 31 MART'TA
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final karşılaşmaları 31 Mart'ta yapılacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR