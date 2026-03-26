2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek eleyen A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'na enfes bir asist yaptı. Arda'nın harika gol pasında Romanya filelerini havalandıran Ferdi, A Milli Takım formasıyla ilk resmi maç golünü kaydetti.

ARDA-FERDİ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye, Dolmabahçe'deki mücadelede Arda Güler'in enfes asistinde Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle skoru 1-0'a getirdi. Müsabakanın 53. dakikasında Ferdi'nin koşusunu gören Arda Güler, harika bir uzun pas gönderdi ve kendisini boşa çıkaran Ferdi Kadıoğlu ise topu ağlarla buluşturdu.

FERDİ SİFTAH YAPTI

A Milli Takım formasıyla ilk resmi maç golünü Romanya ağlarına gönderen Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'nin karşılaşmadaki ilk isabetli şutunu gole çevirdi.

ARDA'DAN DÖRDÜNCÜ ASİST

Ferdi Kadıoğlu'nun golünde büyük pay sahibi olan Arda Güler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dördüncü asistine imza attı.

"BU POZİSYONU SOYUNMA ODASINDA KONUŞTUK"

Ferdi Kadıoğlu ile soyunma odasında golün provasını yaptıklarını kaydeden Arda Güler, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi Ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk. Tek hedefimiz Dünya Kupası. Bir maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"HAYDİ TÜRKİYE, HEP BERABER!"

Galibiyet golünü atan Ferdi Kadıoğlu, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk. Haydi Türkiye, hep beraber!" diye konuştu.

