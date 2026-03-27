MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönter'in istifasından önce yaptığı "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz", "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" şeklindeki paylaşımları ise kafaları karıştırdı.

Yönter paylaşımında, “Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim.” ifadelerini kullandı.

"MHP'YE SIZAN AJAN..."

Yönter'in istifasından önce yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti:

"Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…"

"MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…"

Haberle İlgili Daha Fazlası