Memuriyet bitti, emeklilik bitmedi: İstifa edenler için gizli kapı!

Hayat her zaman planladığımız gibi gitmez. Bazen severek başladığımız memuriyetten, emeklilik hayalimize ulaşamadan ayrılmak zorunda kalabiliriz.

"Primim eksik kaldı, şimdi ne olacak?" diye karamsarlığa kapılmayın. Sosyal Güvenlik Kurumu, sadece işçi ve esnafa değil, görevinden ayrılan memurlara da kendi primini ödeyerek memuriyet statüsüyle emekli olma şansı tanıyor. Ayrıca şartları tutanlara emeklilikte memuriyette geçen fiilî hizmetler için emeklilik ikramiyesi piyangosu da var.

İşte "İsteğe Bağlı İştirakçilik" sistemiyle memur statüsünü koruyarak emekli olmanın tüm şifreleri!

KİMLER BU HAKTAN YARARLANABİLİR?

Emekli Sandığı çatısı altında emeklilik hayali kuranlar için en temel kural hizmet süresidir.

* Kanunla belirlenen kurumlarda en az 10 yıl fiilî çalışmış olmanız şarttır.

* Bu 10 yılın hesabında; ücretsiz izinler, borçlanılan süreler veya yıpranma payları dikkate alınmaz.

* BOTAŞ, TPAO, TÜPRAŞ gibi özel statülü kurumlarda geçen süreler de belirli şartlarla bu hesaba dâhil edilir.

* Ancak kurumun özelleşip sermaye payının %50’nin altına düştüğü tarihten sonraki süreler hesaba katılmaz.

BU KAPIDAN KİMLER GİREMEZ?

Her ne kadar bir hak tanınsa da bazı kırmızı çizgiler mevcuttur. Aşağıdaki durumlarda olanlar bu sistemden faydalanamaz:

* İhraç Edilenler: Devlet memurluğundan çıkarılanlar bu haktan mahrumdur.

* Ağır Suç İşleyenler: Yüz kızartıcı suçlar (zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik vb.) veya 6 aydan fazla hapis cezası alanlar.

* Olağanüstü Durum İhlalleri: Savaş, seferberlik veya afet bölgelerinde görevini izinsiz bırakanlar.

* Zorunlu Sigortalılar: Hâlihazırda başka bir işte (SSK veya Bağ-Kur) zorunlu olarak çalışanlar.

* Emekli Maaşı Alanlar: Zaten kendi çalışmasından dolayı bir emekli aylığı alanlar sisteme dâhil edilemez.

KRİTİK EŞİK: 6 AY KURALI!

Eğer şartlarınız uygunsa, zamanla yarış başlıyor demektir. Treni kaçırmamak için şu sürelere dikkat etmelisiniz:

* Memuriyetten ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içinde yazılı başvuru yapmalısınız.

* Ayrıldıktan sonra başka bir işte çalışmaya başladıysanız, o işten ayrıldığınız tarihten itibaren yine 6 aylık süreniz başlar.

* Başvurunuzu Ankara Sıhhiye’deki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına bir dilekçe ile yapmanız yeterlidir.

* Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı iştirakçiliğiniz, dilekçenizin kuruma ulaştığı ayı takip eden ay başında resmen başlar...

HASILIKELAM: Memuriyetten ayrıldıktan sonra bile memuriyetten emekli olma fırsatınızı zamana kurban etmeyin! 6 aylık başvuru süresini ajandanıza not edin; eksik keseneklerinizi tamamlayarak hak ettiğiniz huzurlu emekliliğe kavuşun. Maaş ile birlikte şartlarınız tutuyorsa fiilî hizmetleriniz için ayrıca emeklilik ikramiyesi almayı da unutmayın…

Çalışma hayatının labirentlerinde kaybolmayın diye, SGK Başmüfettişliğiyle yoğrulmuş 30 yıllık birikimimi her hafta bu satırlara döküyorum.

