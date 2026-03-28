İran, ABD ve İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarını gerekçe göstererek Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT)'ndan çekilme seçeneğini gündemine aldı.

İran'da Meclis ve güvenlik kurumları, ülkenin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT)'ndaki konumunu yeniden değerlendirmeye başladı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Meclis ve ilgili kurumlar anlaşmadan olası çekilme senaryolarını masaya yatırdı.

Haberde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA)'nın anlaşma çerçevesinde İran'ın barışçıl nükleer faaliyetlerini koruması ve desteklemesi gerektiği hatırlatıldı. Ancak Tahran yönetimi, ajansın son dönemdeki tutumunun bu yükümlülüklerle çeliştiğini savunuyor.

UAEA BAŞKANINA TEPKİ

Özellikle UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi’nin açıklamaları İran'da tepkiyle karşılandı. İranlı yetkililer, Grossi'yi ABD ve İsrail'in saldırılarını kınamak yerine ülkenin nükleer kapasitesini hedef alan söylemler geliştirmekle suçladı.

İran tarafı, ABD ve İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarının sürmesi ve UAEA'nın bu saldırılar karşısında sessiz kalmasının, anlaşmada kalmak için gerekçe bırakmadığını öne sürüyor. Haberde ayrıca, NPT'den ayrılmanın doğrudan nükleer silah geliştirme anlamına gelmediği, aksine ülkeye yönelik olası istihbarat faaliyetlerini sınırlamayı amaçladığı vurgulandı.

Öte yandan Grossi, ABD basınına verdiği bir röportajda, askeri müdahalelerin İran'ın nükleer kapasitesini tamamen ortadan kaldırmasının mümkün olmadığını belirtmiş ve olası bir nükleer savaşın yıkıcı sonuçlarına dikkat çekmişti.

