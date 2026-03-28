Dünyanın en büyük askeri gücü olarak bilinen ABD, Orta Doğu’daki İran savaşında tarihinin en ağır ekipman krizini yaşıyor. Wall Street Journal'ın (WSJ) sızdırdığı raporlara göre sadece üç haftada Amerikan ordusunun en nadide uçakları, radarları ve ikmal gemileri devasa darbeler aldı. 3 milyar dolarlık faturayı masaya koyan Pentagon, Beyaz Saray’dan acil kodlu 200 milyar dolarlık ek bütçe istedi.

Wall Street Journal (WSJ) tarafından paylaşılan bilgilere göre, İran ile ABD-İsrail hattı arasındaki savaşta Amerikan askeri varlıkları ağır darbe aldı.

Üç haftayı geride bırakan çatışmalarda, milyarlarca dolar değerindeki son teknoloji radar sistemleri ve savaş uçakları ya imha oldu ya da ciddi hasar gördü.

Pentagon, oluşan bu devasa boşluğu doldurmak için Beyaz Saray’dan 200 milyar dolarlık ek bütçe istedi.

ABD’nin "görünmez" uçakları ve radarları İran füzelerine yem oldu!

PRENS SULTAN HAVA ÜSSÜ’NE FÜZE YAĞMURU

İran’ın Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği balistik füze saldırıları, ABD Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki ikmal zincirine büyük zarar verdi. Saldırıda bir adet E-3 Sentry AWACS radar uçağının yanı sıra, beş adet KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağı hasar gördü.

Hasar alan uçakların onarım süreci devam ederken, ikmal gücündeki bu aksama bölgedeki hava operasyonlarını doğrudan etkiledi.

SAVAŞIN BİLANÇOSU: 3 MİLYAR DOLARLIK İLK FATURA

Savaşın sadece ilk üç haftasındaki ekipman kaybının maliyeti, uzmanlara göre 1.4 milyar ile 2.9 milyar dolar arasında değişiyor. En büyük maliyet kalemlerinden birini ise radarlar oluşturuyor. İran füzeleri, Ürdün’deki 300 milyon dolarlık AN/TPY-2 füze savunma radarını vurdu.

Ayrıca Katar’daki Al-Udeid Hava Üssü’nde bulunan ve değeri 1 milyar doları bulan devasa erken uyarı radarı da saldırılarda hasar aldı.

F-35 VE F-15 KAYIPLARI TARİHE GEÇTİ

Havadaki kayıplar sadece İran saldırılarıyla sınırlı kalmadı. "Dost ateşi" ve kazalar da Amerikan filosuna ağır darbe vurdu. 1 Mart’ta Kuveytli bir jetin yanlışlıkla ateş açması sonucu üç adet Amerikan F-15E savaş uçağı düştü. 19 Mart’ta ise 82.5 milyon dolar değerindeki bir F-35A hayalet uçak acil iniş yaptı. İran bu uçağı kendisinin vurduğunu iddia etti. Ayrıca savaşın başından bu yana sekizi füze ile vurulan toplam 12 adet MQ-9 Reaper İHA kaybedildi.

UÇAK GEMİSİNDE YANGIN ÇIKTI

Savaşın ortasında Amerikan donanmasının en önemli unsurlarından biri olan USS Gerald R. Ford uçak gemisinde de aksilikler yaşandı. 12 Mart’ta geminin çamaşırhanesinde başlayan yangın, mürettebatın yatakhanelerine kadar yayıldı. Saldırı sonucu olmasa da bu yangın nedeniyle dev uçak gemisi görevini bırakarak onarım için Yunanistan’ın Souda Körfezi’ndeki limana çekildi.

Pentagon, kaybedilen her bir platformun yerine yeni nesil ve daha pahalı modelleri koymak için bütçe çalışmalarını hızlandırdı.

