ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretine eşlik eden milyarder iş insanı Elon Musk ile Xiaomi’nin kurucusu ve CEO’su Lei Jun’un birlikte çekildiği selfie sosyal medyada gündem oldu. Musk, verdiği pozla dikkatleri üzerine çekerken, görüntü kısa sürede binlerce kez tıklanarak viral oldu.

Dünyanın gözü, bugün Pekin’de gerçekleşen tarihi zirvede... Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Büyük Halk Salonu’nda düzenlenen resmi törende ABD Başkanı Donald Trump ve beraberindeki heyeti ağırladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin hassas bir süreçten geçtiği dönemde gerçekleşen ziyarette, Trump’a ABD’li milyarder iş insanlarının da yer aldığı geniş bir heyet eşlik etti.

Görenler hayranı sandı: Musk’ın fotoğraf çekildiği kişi teknoloji devinin patronu çıktı

TEKNOLOJİ DEVLERİ BİR ARADA SELFİE ÇEKTİ

Resmi temasların ardından düzenlenen yemekte, teknoloji dünyasının iki dev ismini bir araya getiren ilginç bir an yaşandı. Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın yanına gelen Xiaomi CEO’su Lei Jun, ünlü iş insanıyla fotoğraf çektirmek istedi. Bu isteği geri çevirmeyen Musk, kendine has ve dikkat çeken bir yüz ifadesiyle poz verdi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral olan bu görüntüler, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle son dönemde elektrikli otomobil pazarına giriş yaparak Musk’ın doğrudan rakibi haline gelen Xiaomi’nin CEO’su ile Musk’ın bu pozu, teknoloji dünyasının en çok konuşulan görselleri arasına girdi.

Teknoloji çevrelerinde "Çin'in yeni güç gösterisi" olarak değerlendiren görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

