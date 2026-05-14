ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi 8,5 yıl aradan sonra tarihi bir temas gerçekleştirdi.

"İRAN ASLA NÜKLEERE SAHİP OLAMAYACAK"

Beyaz Saray'dan bir yetkilinin bildirdiğine göre, ABD ve Çin nükleer konusunda anlaştı. Yapılan açıklamada, "İran asla nükleere sahip olamayacak. İki taraf Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştı." ifadelerine yer verildi. Şi'nin Çin'in Hürmüz Boğazı'nın askeri amaçlarla kullanılmasına karşı olduğunu açıkça ifade ettiği kaydedildi. Öte yandan Şi'nin daha fazla ABD petrolü satın almaya ilgi duyduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, beraberinde siyasi kurmayları ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle dün akşam başkent Pekin'e ulaştı.

TRUMP'TAN Şİ'YE ÖVGÜ YAĞMURU

ABD Başkanı Trump yaptığı ilk açıklamada Çin'e saygı duyduğunu belirterek "Sayın Şi Jinping, harika bir lidersiniz. Bazen insanlar bunu söylememi sevmiyor ama yine de söylüyorum, çünkü bu doğru. Ben sadece gerçeği söylerim. Sizinle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Sizin dostunuz olmaktan onur duyuyorum ve Çin ile ABD arasındaki ilişki şimdiye kadar olduğundan daha iyi olacak." dedi.

ÇİN'DEN 'ORTAK OLMALIYIZ' MESAJI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise "Çin ve ABD, iş birliğinden kazançlı çıkar, çatışmadan ise kaybeder. Ortak olmalıyız, rakip değil. Birbirimizin başarısına yardım etmeli, birlikte refah içinde yaşamalı ve yeni çağda büyük ülkelerin uyum içinde yaşamanın doğru yolunu bulmalıyız. Her zaman iki ülkenin, farklılıklardan daha fazla ortak çıkar paylaştığına inandım. Birinin başarısı diğerinin fırsatıdır ve istikrarlı bir ikili ilişki dünyaya fayda sağlar." ifadelerini kullandı.

