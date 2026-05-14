MEB, Valilik ve MEB'e talimat verdi: Okuldan nakil yapmak isteyenlere yardımcı olsun
Gazetemizin sık sık gündeme getirdiği İstanbul Özel İtalyan Lisesi’nde Türk öğretmenlerin yabancı meslektaşlarıyla eşit ücret talebiyle başlattığı grevde kriz derinleşiyor. Grev sürecinde yapılan 26 öğretmenlik geçici görevlendirme, Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak yürütmesi durduruldu.
- Mahkeme, grev sürecinde yapılan 26 öğretmenlik geçici görevlendirmeyi hukuka aykırı bularak yürütmesini durdurdu.
- Milli Eğitim Bakanlığı, okuldan nakil olan öğrencilerin öğrenme kayıpları yaşadığını belirtti ve telafi eğitimleri için tedbir alınmasını istedi.
- Yaşananlar, ailelerin çocuklarını toplu olarak okuldan alıp almayacağı sorusunu gündeme getirdi.
- Eğitim çevreleri, grevin sürmesi halinde okulda öğrenci sayısının hızla düşebileceği endişesini taşıyor.
Mahmut ÖZAY İSTANBUL/ Mahkeme kararının hemen ardından Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Valiliği’ne gönderdiği yazı ise okulun geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Bakanlık yazısında, Özel İtalyan Lisesi’nden ayrılarak başka okullara nakil olan ya da olacak öğrencilerin eğitim süreçlerinde öğrenme kayıpları yaşadığına dikkat çekildi.
TELAFİ EĞİTİM TALEBİ
Yazıda, nakil yoluyla farklı ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları, öğretim programlarındaki kazanım kayıplarının telafi edilmesi ve öğrencilerin anayasal eğitim haklarının etkin biçimde korunabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Bu kapsamda, boş geçen dersler nedeniyle oluşan eksikliklerin tespit edilmesi, telafi eğitimlerinin planlanması ve özellikle merkezi sınavlara hazırlanan öğrencilerin mağdur edilmemesi istendi.
"FİLLEN BOŞALTILIYOR MU?"
Yaşanan gelişmeler, öğrencilerin farklı okullara yönelmesine yol açarken, ailelerin çocuklarını toplu şekilde okuldan alıp almayacağı sorusunu da gündeme getirdi. Eğitim çevrelerinde, grevin sürmesi ve geçici çözümlerin yargıdan dönmesi hâlinde okulda öğrenci sayısının hızla düşebileceği, hatta “İtalyan Lisesi fiilen boşalıyor mu?” tartışmasının daha da büyüyebileceği dile getiriliyor.