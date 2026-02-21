İstanbul Beyoğlu’ndaki Özel İtalyan Lisesi’nde görev yapan Türk öğretmenler, maaş ve çalışma koşullarındaki eşitsizliklere karşı bu kez Ankara’da İtalya Büyükelçiliği Ankara önünde ses yükseltti

GAMZE ERDOĞAN- İstanbul Beyoğlu’ndaki Özel İtalyan Lisesinde çalışan bir grup Türk öğretmenin, okulda maruz kaldığı ayrımcılığa karşı mücadelesi devam ediyor.

Öğretmenler bu kez Ankara’da İtalyan Büyükelçiliği önünde ses yükseltti. Eyleme katılan Özel İtalyan Lisesi öğretmenlerinden Sabri Ergül ve TEZ-KOOP- İŞ- Sendikası Ankara 3 No.lu Şube Başkanı Cemal Yarga gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

Türk öğretmenler olarak yaklaşık iki yıldır yaşadıkları ayrımcılığın, maaşla sınırlı kalmadığını söyleyen Sabri Ergül, “İtalyan öğretmenler haftada 20 saat derse girerken biz Türk öğretmenler olarak 27 saat ders veriyor ve daha düşük ücrete çalışıyoruz. Sendikaya üye olmadan önce okul yönetimi, Türk öğretmenlere zam yapılmayacağını açıkça ifade etmiş ve iki yıl boyunca zam yapılmamıştı. Grevin başlamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25’e yükseltildi. Ancak bu oran da beklentilerimizin altında kaldı” diye konuştu.

Türk öğretmenlere yapılan haksızlıkların sona ermesini ifade eden Ergül, “İtalyan yöneticimizin mesela sabahları bize selam vermesini istiyoruz. Nöbet görevini İtalyan arkadaşlarımızla eşit paylaşmak istiyoruz. Ders programları hazırlanırken İtalyan meslektaşlarımıza görülen hassasiyetin bizim için de gösterilmesini istiyoruz. İtalyan yetkililerin bu işi ciddiye almasını talep ediyoruz” dedi. TEZ-KOOP- İŞ- Sendikası Ankara 3 No.lu Şube Başkanı Cemal Yarga “Özel İtalyan Lisesi’nde çalışan Türk öğretmenler, İtalyan meslektaşlarıyla aynı sınıflara girip aynı akademik sorumlulukları üstlenirken, Türk öğretmenlerin 6 kat daha düşük ücretlere mahkum edilmesi hiçbir teknik gerekçeyle açıklanamaz. Özel İtalyan Lisesi yönetiminin önümüze getirdiği teklif eğitim-öğretim faaliyetine yapılan bir hakaret, emeğe ve emekçiye karşı bir saldırı niteliğindedir” açıklamasında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası