Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından seferberlik başlatan MediaMarkt Türkiye, çocukları geleceğe hazırlıyor.

ÖMER TEMÜR - Depremin hemen ardından “bir defalık destek” yerine çocukların eğitimine odaklanan MediaMarkt Türkiye, Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile Hatay, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta 4 Ateşböceği öğrenim birimi ile 13 okulda 11.297 çocuğa ulaştı.

Attığı bilim tohumları ile umutları yeşerten MediaMarkt yeni dönemde yapay zekâ eğitimleri ile hayalleri gerçeğe dönüştürecek. Hedef ise toplam 24.000 çocuğa ulaşmak.

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, Ateşböcekleri ile bölgeye uzun soluklu katkı vermek istediklerini belirterek, “MediaMarkt olarak 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde 400 bin avro değerinde ısıtıcı, el feneri ve pil tedarik edildi. Akabinde TEGV ile birlikte hayata geçirilen projeye 1,6 milyon avro değerinde kaynak ayırdık. Bu projeyi hiçbir zaman ‘uzaktan destek’ gibi görmedik. İki yıldır ekiplerimiz bölgeye düzenli olarak gidiyor; sahadaki birimleri ziyaret ediyor. Bu sebeple “Eğitimle Daha İyiye” sadece bir proje değil; sahada yaşayan, sürekli güncellenen ve birlikte büyüyen bir bağ hâline geldi” dedi.

Ateşböceği öğrenim birimlerinde 1. sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklara bilgisayar, iletişim teknolojileri, kodlama, bilişim, tasarım, bilim ve sanat gibi farklı alanlarda etkinlikler gerçekleştirildiğini ifade eden Acar, “ Çocuklar sadece dinlemiyor; dokunuyor, yapıyor, deniyor, üretiyor, paylaşıyor… Bizim için en önemli kazanım, çocuğun ‘katılımcı’ değil ‘üretici’ olması. Bu yıl programın içine bir yenilik daha ekledik: AI masal atölyesi… Çünkü yapay zekâ artık geleceğin değil, bugünün gerçeği ve çocuklarımızı bu dünyaya bugünden hazırlamamız gerekiyor” diye konuştu

Aralık 2025’te başlatılan Yapay Zekâ Hikâye Etkinliği, bugüne kadar 364 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Atölyelerde çocuklar kendi hikâyelerini yazıyor; karakterleri, duyguyu ve dünyayı tanımlıyor. Programın bir sonraki adımında, atölyelerde üretilen hikâyelerin bir araya getirilerek 2026 sonunda tüm çocukların yararlanabileceği dijital bir çocuk masalları kütüphanesine dönüştürülmesi hedefleniyor. TEGV ile Ekim 2023’ten bu yana devam eden projenin önümüzdeki yıllarda 24 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası