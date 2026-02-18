MEB tarafından ramazanda okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenlenmesi kararının ardından 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzasıyla “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir bildiri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, söz konusu bildiriye sert tepki gösterirken, "Bu bana 28 Şubat sürecini hatırlattı. Niyet okumaya dayalı kötü niyetli bir bildiri" dedi. Bakan Tekin, "Bunların gözünde Noel, Cadılar Bayramı laikliğe aykırı değil ama kültürel mirasımız ramazan konusunda laiklik akıllarına geliyor" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın milli ve manevi değerlerin aktarılması amacıyla başlattığı "Maarifin Kalbinde Ramazan" projesine ilişkin tartışmalar sürüyor.

MEB'in ramazan genelgesine karşı, aralarında ünlü isimlerin de olduğu 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzasıyla “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bir bildiri yayımlandı.

TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'ramazan karşıtı' bildiriye sert tepki göstererek, iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"28 ŞUBAT'I HATIRLATTI"

"Bu bana 28 Şubat sürecini hatırlattı. Niyet okumaya dayalı kötü niyetli bir bildiri" diye konuşan Bakan Tekin, genelgenin söz konusu bildirideki hiçbir iddiayı içermediğinin altını çizdi.

NOEL'E CADILAR BAYRAMI'NA SESLERİ ÇIKMIYOR

Bakan Tekin, "Bunların gözünde Noel, Cadılar Bayramı laikliğe aykırı değil ama kültürel mirasımız ramazan konusunda laiklik akıllarına geliyor" şeklinde konuştu.

"BU HAKKI ONLARA KİM VERİYOR?"

Genelgeyi eleştirenlerin genelgenin içeriğini saptırdığını ve metinde olmayan detayları provokasyon niyeti ile varmış gibi aktardığını vurgulayan Bakan Tekin "Genelge her şeyi özetliyor. Anayasamızın getirdiği yükümlülükler, Milli Eğitim Temel Kanunu bize bu konuda görev veriyor. Neleri hangi amaçla yapacağımız belli. Bazı gazeteler genelgede ortaya koyduğumuz amaçlarla ilgili tek kelime etmiyorlar. Bunun yerine uydurdukları birtakım iddiaları genelgede varmış gibi yayımlıyorlar. Hukuk devleti ve laikliği tanımlama hakkını onlara kim veriyor? Bu konuda 25 yıl ders verdim. Öğrencilerin fotoğraflarını paylaşacaklarına dair iddialar ortaya atıyorlar" dedi.

FOTOĞRAF VE NOT YALANINA SERT SÖZLER

Genelgenin 'gönüllülük esasına dayalı' olduğunun metin içinde net biçimde olduğunu ve etkinliklerde fotoğraf çekilecek iddiasının tamamen yalan olduğunu söyleyen Bakan Tekin "Gönderdiğimiz genelgenin neresinde bu var? Örnek etkinliklerin içinde böyle bir şey yok. Yazının sonunda şunu söylüyoruz: Bu etkinlikler gönüllülük esasına göre yapılacak, bahsettikleri tarzda 'not verilecekmiş, fotoğraf çekilecekmiş' benzeri uygulamaları hiçbirisi yok. Ya okuma yazma bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamıyorlar. Hiçbirini ciddiye almıyorum. 168 imzalık laikliği savunuyoruz bildirisinde geçen ifadeler nedeniyle de yargı sürecini başlatıyorum. Bu bana 28 Şubat sürecini hatırlattı. Niyet okumaya dayalı kötü niyetli bir bildiri. Onlar nasıl demokratik haklarını kullanıyorlarsa ben de demokratik hakkımı kullanacağım" sözlerini kullandı.

MİLLİ OLANA DÜŞMANLAR

Bildiriye imza atanların mili olmayan şeyleri desteklediklerini milli değerlere ise karşı olduğunun altını çizene Tekin "Bunların gözünde Noel, Cadılar Bayramı kutlamak laikliğe aykırı değil ama kültürel mirasımızın devamı ramazan etkinlikleri konusunda nedense laiklik akıllarına geliyor. Bu genelgenin içinde dini hiçbir şey yok" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası