Türkiye Gazetesi
Volvo Mayıs fiyatlarını güncelledi: En ucuz Volvo 2.4 milyon TL
Volvo Mayıs ayı boyunca geçerli olan fiyat listesini duyurdu. Markanın elektrikli ve hibrit seçenekleri listede geniş yer kaplıyor. İşte Mayıs ayı boyunca geçerli olacak Volvo modellerinin fiyat listesi…
Özetle DinleVolvo Mayıs fiyatlarını güncelledi: En ucuz Volvo ...
Kaydet
T-Otomobil 3 dk önce
Volvo, Mayıs ayı itibarıyla birçok modeline zam yaparak yeni fiyat listesini internet sitesinde duyurdu.
- Markanın EX30, EX40, EC40, V60, XC60 ve Yeni XC90 modellerine zam yapıldı.
- Listede yer alan tüm modeller 2026 model yılı olarak satışta.
- Zamlı fiyatlar arasında en dikkat çekici artışlar daha üst segment modellerde görülüyor.
- EX30 modelinin farklı donanım paketleri için ayrı ayrı fiyatlar açıklandı.
- XC60 ve XC90 modellerinde hem mild hybrid hem de plug-in hybrid versiyonları için zamlı fiyatlar mevcut.
0:00 0:00
1x
Volvo Mayıs ayı fiyat listesini paylaştı. Volvo’nun internet sitesinde duyurulan listeye göre markanın birçok modeline zam yapıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
T-OTOMOBİL
Saab efsanesi sona erdi! 79 yıllık fabrikaya kilit vuruluyor
İşte Volvo’nun Mayıs ayı güncel fiyatları…
Volvo EX30 - 2.436.910 TL
Volvo EX40 - 4.317.300 TL
Volvo EC40 - 4.409.184 TL
Volvo V60 - 5.958.559 TL
Volvo XC60 - 7.292.014 TL
Volvo Yeni XC90 - 11.123.054 TL
Listedeki modellerin hepsi 2026 model yılıyla satışta.
Volvo EX30 güncel Mayıs ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|EX30, Single Motor Extended Range, Ultra
|Elektrik
|2.436.910
|EX30, Twin Motor, Ultra
|Elektrik
|3.619.314
|EX30 Cross Country, Twin Motor Performance, Ultra
|Elektrik
|3.758.544
Volvo EX40 güncel Mayıs ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|EX40, Single Motor Extended Range, Ultra
|Elektrik
|4.317.300
|EX40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra
|Elektrik
|4.456.800
Volvo EC40 güncel Mayıs ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|EC40, Single Motor Extended Range, Ultra
|Elektrik
|4.409.184
|EC40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra
|Elektrik
|4.548.684
Volvo V60 güncel Mayıs ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|V60, B4 FWD Mild hybrid, Plus, Dark
|Benzin
|5.958.559
Volvo XC60 güncel Mayıs ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|XC60, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Bright
|Benzin
|7.292.014
|XC60, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Dark
|Benzin
|7.292.014
|XC60 Black Edition, B5 AWD Mild hybrid, Plus
|Benzin
|7.700.254
|XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Bright
|Elektrik/Benzin
|7.965.934
|XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Dark
|Elektrik/Benzin
|7.965.934
|XC60 Black Edition, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus
|Elektrik/Benzin
|8.374.174
|XC60, T8 AWD Plug-in hybrid, Polestar Engineered
|Elektrik/Benzin
|9.189.034
Volvo XC90 güncel Mayıs ayı fiyat listesi…
|Model
|Yakıt
|Fiyat (TL)
|XC90, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Bright
|Benzin
|11.123.054
|XC90, B5 AWD Mild hybrid, Plus, Dark
|Benzin
|11.123.054
|XC90 Black Edition, B5 AWD Mild hybrid, Plus
|Benzin
|11.351.474
|XC90, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Bright
|Elektrik/Benzin
|11.796.974
|XC90, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus, Dark
|Elektrik/Benzin
|11.796.974
|XC90 Black Edition, T8 AWD Plug-in hybrid, Plus
|Elektrik/Benzin
|12.025.394
Bizi Takip Edin
YORUMLAR