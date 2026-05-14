Vatandaşın sağlığını tehdit eden tonlarca ete mutfaklara ulaşmadan el konuldu. Ankara'da düzenlenen operasyonda halk sağlığı için tehdit olan 40 ton et ve 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir et entegre tesisinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 40 ton et ürününe müdahale edilirken, 2 kişi hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Vatandaşa sağlığını hiçe saydılar! Başkentte tonlara ete el konuldu

OPERASYONLAR SAĞLIKSIZ ETLE SINIRLI KALMADI

Öte yandan, Yenimahalle İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Demetevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren O.E.Ö'ye ait iş yerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 1,5 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

