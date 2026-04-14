Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 784 milyon liralık yatırımla kurulan Devrekani Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmalarının yüzde 92 seviyesine ulaştığını duyurdu. Proje tamamlandığında yıllık 8 bin 500 ton et üretimi gerçekleştirilmesi ve 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlanması hedefleniyor. Modern altyapıyla desteklenen tesis, 19 bin 100 baş kapasitesiyle Kastamonu'yu hayvancılığın önemli merkezlerinden biri yapacak.

784 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

Projenin yatırım tutarına dikkati çeken Yumaklı, "Kastamonu'nun bereketli toprakları 784 milyon liralık dev yatırımla hayvancılığın merkezlerinden biri oluyor." ifadesini kullandı.

"YILLIK 8 BİN 500 TON ET ÜRETİLECEK"

Bakan Yumaklı, projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Devrekani Besi Organize Tarım Bölgemizin altyapı inşaatında yüzde 92 seviyesine ulaştık. Kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunulacak OTB, tamamen faaliyete geçtiğinde 19 bin 100 baş kapasiteye ve yıllık 8 bin 500 ton et üretimine ulaşacak. 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Üretim gücümüzü artırıyor, gıda arz güvenliğimizi teknoloji ve modern altyapı ile inşa ediyoruz."

"BESİ OSB’LER İLE YERLİ ÜRETİMDE GÜÇ BİRLİĞİ"

Türkiye, hayvancılıkta verimliliği artırmak ve gıda arz güvenliğini sağlamak amacıyla Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) modeline hız verdi. "Besi OSB" olarak adlandırılan bu modern yerleşkeler, dağınık halde bulunan hayvancılık işletmelerini tek bir merkezde toplayarak modern bir ekosistem oluşturuyor. Bu sistem sayesinde hayvan refahı en üst düzeye çıkarılırken, yem üretiminden kesimhaneye, biyogaz tesislerinden atık yönetimine kadar tüm süreçler profesyonelce yönetiliyor.

Besi OSB’lerin en büyük avantajı, küçük ve orta ölçekli üreticilere sunduğu maliyet disiplini ve lojistik kolaylık olarak öne çıkıyor. İşletmelerin bir arada bulunması, veterinerlik hizmetlerinden ortak yem tedarikine kadar pek çok gideri minimize ederken; bölge bünyesindeki entegre tesisler sayesinde ürünler doğrudan pazara ulaştırılabiliyor. Ayrıca, bu bölgelerde kurulan biyogaz tesisleriyle hayvansal atıklar enerjiye dönüştürülerek hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor hem de işletmelerin enerji maliyetleri düşürülüyor.

Son yıllarda Ankara’dan Diyarbakır’a, Amasya’dan İzmir’e kadar pek çok ilde sayıları hızla artan Besi OSB’ler, sadece bir üretim alanı değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın da anahtarı konumunda. Sektör temsilcileri, bu projelerin yaygınlaşmasıyla birlikte et fiyatlarında istikrarın sağlanacağını ve Türkiye’nin hayvancılıkta bölgesel bir güç haline geleceğini vurguluyor. Modern altyapıyla donatılan bu bölgeler, genç girişimciler için de hayvancılığı cazip bir yatırım alanı haline getiriyor.

