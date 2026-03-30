Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3 bin 200 dönüm alanda kurulan Mısırdere Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türkiye'nin kırmızı et arzında kilit rol oynamaya hazırlanıyor. Toplam 99 işletmenin yer alacağı ve 50'sinin tahsisinin tamamlandığı dev komplekste, yıllık 50 bin büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. AB standartlarında üretim yapacak tesiste; biyogaz, güneş enerjisi ve yem fabrikası gibi eklentilerle bir hayvancılık ekosistemi oluşturulacak. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte kırmızı et fiyatlarında dengeler değişecek.

50 İŞLETMENİN YERİ HAZIR

Mısırdere Mahallesi'nde 3 bin 200 dönüm alanda besi OSB yapımı için 2022 yılında sözleşme imzalandı. Bölgede altyapı çalışmalarının ardından yatırımcılara arsa tahsisi süreci başlatıldı. Toplam 99 işletmenin planlandığı bölgede şu ana kadar 50 işletme için yer tahsis edilirken kalan 49 işletme için görüşmeler devam ediyor.

HEDEF, YILDA 50 BİN DANA YETİŞTİRMEK

Bölgede kurulacak işletmelerde aynı anda 16 bin 750 büyükbaş hayvan beslenebilecek. Tesislere alınacak danalar belli bir süre beslendikten sonra kesime gönderilecek. Yıl içerisindeki üretim döngüsü sayesinde toplamda 50 bin dananın yetiştirilmesi öngörülüyor.

"YATIRIMCILARIN İHTİYAÇ DUYDUĞU TÜM HİZMETLER OLACAK"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, besi organize sanayi bölgesinin kentin hayvancılık altyapısını güçlendireceğini söyledi. Sanayi bölgesinin yalnızca besi alanlarından oluşmadığını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Burası sadece bir besi organize sanayi bölgesi değil, aynı zamanda entegre bir üretim kompleksi. Alanda soğuk hava depoları, soğuk zincir altyapısı, 5 megavatlık güneş enerji santrali, biyogaz tesisi ve kaba yem fabrikası da yer alacak. Bu sayede yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm hizmetler aynı alanda sunulacak."

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARINDA ÜRETİM YAPILACAK

Bölgede kurulacak işletmelerin Avrupa Birliği standartlarında olacağını ifade eden Özcan, üretimin planlı ve periyodik şekilde sürdürüleceğini söyledi. Özcan, "Hayvanların besi sürecini tamamlayıp kesime hazır hale gelmesiyle birlikte sürekli bir üretim döngüsü oluşacak. Bu sistem sayesinde yıllık toplam 50 bin büyükbaş hayvan yetiştirilecek." dedi.

KIRMIZI ET ARZINA KATKI SUNACAK

Malatya'da aylık ortalama 4 bine yakın büyükbaş hayvan kesimi yapıldığını dile getiren Özcan, kentin kırmızı et sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığının sektöre sağladığı desteklerin yatırımları artırdığını belirten Özcan, tesisin kırmızı et arzına önemli katkı sunacağını vurguladı.

