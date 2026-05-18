Finans analisti İslam Memiş, haftaya ilişkin piyasa değerlendirmesinde Borsa İstanbul, döviz, altın, gümüş ve petrol tarafında dar bant hareketlerinin devam ettiğini belirtti. Memiş, özellikle jeopolitik gelişmelerin, özellikle İran başlığı üzerinden, fiyatlamalarda belirleyici olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Altın ve gümüşte sert hareketlerin ardından İslam Memiş, kritik destek ve direnç seviyelerini de işaret etti.

BORSA İSTANBUL Borsa İstanbul’un geçtiğimiz haftayı 14.367 puan seviyesinden kapattığını hatırlatan Memiş, bu hafta için 14.200 – 14.700 puan aralığının teknik olarak takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Piyasalarda şimdilik yatay ve temkinli bir görünümün öne çıktığını söyledi.

DOLAR/TL KURU Döviz tarafında ise sakin seyrin sürdüğünü belirten Memiş, dolar/TL kurunun 45,57 seviyelerinde stabil bir görünüm sergilediğini aktardı. Euro/dolar paritesinde 1.1580 seviyesinin destek, 1.1780 seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını belirten analist, paritenin bu bantta dalgalanmasını beklediklerini dile getirdi.

ALTINDAN ÖNEMLİ SEVİYELER! Altın fiyatlarına da değinen Memiş, ons altının 4.540 dolar seviyelerinde yatay bir başlangıç yaptığını ifade etti. Bu hafta için 4.480 dolar seviyesini destek, 4.680 dolar seviyesini ise direnç olarak takip ettiklerini söyledi.

GÜMÜŞTE 74-77 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT Gümüş tarafında ise son haftalarda yaşanan sert yükselişlerin ardından dikkat çekici bir geri çekilme yaşandığını belirten Memiş, haftanın son işlem gününde yaklaşık yüzde 9’luk kayıp görüldüğünü hatırlattı. Ons gümüşte 74-77 dolar seviyesinin, gram gümüşte ise 110 TL seviyesinin kritik olduğuna dikkat çekti. Aşağıda 108,15 TL seviyesinin destek olarak izlendiğini aktardı

PETROL FİYATLARI Petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmede de bulunan Memiş, Brent petrolün 113,5 dolar seviyesinde olduğunu belirterek, 108–115 dolar bandının bu hafta yakından izleneceğini söyledi. ABD–İran görüşmeleri ve olası jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalarda belirleyici olabileceğini ifade etti. Memiş, genel görünümde piyasaların dar bantta sıkıştığını ancak özellikle jeopolitik risklerin yeniden yükselişleri tetikleyebileceğini vurguladı.

