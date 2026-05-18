Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan ödemelere ilişkin veriler açıklandı. Kartlı ödemelerin tutarı nisanda 2,6 trilyon liraya yaklaşırken, kredi kartı sayısı yüzde 11 arttı. Nisan ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü ise temassız yapıldı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM)’nın nisan ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, Türkiye'de kredi kartı sayısı 147,6 milyona, banka kartı sayısı 216 milyona, ön ödemeli kart sayısı 98,4 milyona yükseldi.

4 KAT ARTTI Nisanda toplam kart sayısı ise yüzde 4 artarak 462 milyon oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 11'lik, banka kartında yüzde 2'lik artış yaşanırken, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 3 geriledi.

NİSAN ÖDEMELERİ YÜZDE 44 Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan ödemelerin toplam tutarı yıllık bazda yüzde 44 arttı. Tutar 2 trilyon 559,6 milyar lira oldu. Bu ödemelerin 2 trilyon 185,2 milyar lirası kredi kartları, 366,8 milyar lirası banka kartları, 7,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı. Aynı dönemde ödeme tutarı ise kredi kartlarında yüzde 44, banka kartlarında yüzde 48 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 60 geriledi.

KARTLA ÖDEME SAYISI: 1,8 MİLYAR Açıklanan verilere göre kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 14 artarak 1,8 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 59,7 milyonunu kredi kartları, 740,5 milyonunu banka kartları, 32 milyonunu ön ödemeli kartlar oluşturdu.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME ARTTI Geçen ay internetten yapılan kartlı ödemelerin tutarı yıllık bazda yüzde 39 artarak 756,9 milyar liraya ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı ise yüzde 30 olarak kaydedildi. Aynı dönemde, internetten kartlı ödemeler yüzde 11 artarak 249,2 milyona yükseldi.

5 KARTLI ÖDEMEDEN 4'Ü TEMASSIZ Son kayıtlara göre kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı ise yüzde 16 artarak 1 milyar 233,7 milyon oldu. Temassız ödeme tutarı ise yüzde 51 artarak 855 milyar liraya yükseldi. Buna göre nisan ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak yapıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası