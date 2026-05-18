Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından “AÖF DC geçer mi?”, “AÖF CB geçer mi?” sorularına cevap aramaya başladı. Genel not ortalaması düşük olan öğrenciler için harf notlarının mezuniyet üzerindeki etkisi büyük önem taşırken Açıköğretim sisteminde uygulanan değerlendirme esasları kapsamında koşullu geçer notlar ve GNO şartı yeniden gündeme geldi. İşte, Açıköğretim harf notu hesaplama 2026!

Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı değerlendirme sistemi esaslarına göre öğrencilerin mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekiyor. Peki, AÖF CC, CD, ve DC geçer mi? Harf puanı nasıl hesaplanır?

AÖF CC, CD, ve DC geçer mi? Açıköğretim harf notu hesaplama 2026

AÖF DC GEÇER Mİ?

DC harf notu Açıköğretim sisteminde koşullu geçer olarak kabul ediliri. Öğrencinin DC aldığı bir dersi geçmiş sayılabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekiyor.

GNO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler için DC notu yeterli kabul edilmez. Bu durumda öğrencinin ilgili dersi tekrar alması gerekir. Anadolu Üniversitesi değerlendirme sisteminde DC notunun katsayısı 1.30 olarak hesaplanır.

AÖF CB GEÇER Mİ?

AÖF CB notu doğrudan geçer. CB alan öğrencilşer genel not ortalamasına bakılmaksızın dersten başarılı sayılıyor. CB harf notunun katsayısı 2.30 olarak uygulanır.

AÖF CC GEÇER Mİ?

CC harf notu da koşullu geçer sistemine dahil edilir. Öğrencinin CC aldığı dersten başarılı kabul edilmesi için genel not ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor.

AÖF sisteminde CC notunun katsayısı 2.00 olarak hesaplanır.

AÖF DD GEÇER Mİ?

DD harf notu Açıköğretim Fakültesi’nde en düşük koşullu geçer not olarak uygulanır. Ancak DD notunun geçerli sayılabilmesi için öğrencinin genel not ortalamasının yine en az 2.00 olması gerekir.

DD notunun katsayısı ise 1.00'dir.

AÖF HARF NOTU HESAPLAMA 2026

Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı değerlendirme esaslarına göre harf notları belirli başarı aralıklarına göre hesaplanıyor. Öğrenci sayısının 30’un altında olduğu derslerde 84 ile 100 arası AA, 77 ile 83 arası AB, 71 ile 76 arası BA ve 66 ile 70 arası BB notu olarak değerlendiriliyor.

61 ile 65 arası BC, 56 ile 60 arası CB, 50 ile 55 arası CC, 46 ile 49 arası CD, 40 ile 45 arası DC ve 30 ile 39 arası DD harf notu veriliyor. 30 puanın altındaki başarı notları ise FF olarak sisteme işleniyor.

AÖF KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde “koşullu geçer” sistemi, öğrencinin aldığı harf notunun tek başına yeterli olmadığı anlamına gelir. CC, CD, DC ve DD gibi bazı notlar doğrudan başarısız sayılmasa bile öğrencinin genel not ortalaması yani GNO’su önemlidir.

Üniversitenin değerlendirme sistemine göre genel not ortalaması 2.00’ın altında kalan öğrenciler, koşullu geçer not aldıkları derslerden sorumlnu tutulur. Mezuniyet için yalnızca dersleri geçmek değil, aynı zamanda GNO’nun en az 2.00 olması gerekir.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açıköğretim Fakültesi’nde ders değerlendirmesi harf notu sistemine göre yapılır. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı esaslara göre başarı notu 30 puanın altında olan öğrenciler doğrudan FF notu alıyor ve dersten başarısız sayılıyor.

Başarı notu hesaplanırken ara sınavın etkisi yüzde 30, dönem sonu sınavının etkisi ise yüzde 70 olarak uygulanıyor.



