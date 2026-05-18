Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri 2026 yılı yaz okulu sınav tarihini araştırmaya başladı. Bahar dönemi final sınavlarının ardından gözler ''AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2026?'' sorusunun cevabına çevrilirken, üniversite tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte sınav ve kayıt süreçleri netlik kazandı.

Açıköğretim Fakültesinde eğitim alan binlerce öğrenci, yaz okulu ders seçimi, sınav merkezi tercihleri ve sınav tarihleriyle ilgili detayları takip ediyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2026?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman 2026? Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre 2025-2026 öğretim yılı yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yaz okulunda ders alan öğrenciler, seçtikleri derslerin sınavlarına belirtilen tarihte katılacak.

Üniversite tarafından yapılan bilgilendirmede sınav tarihlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınav takvimine bağlı olarak değişiklik gösterebileceği de belirtildi.

AÖF YAZ OKULU DERS SEÇME NE ZAMAN?

2025-2026 öğretim yılı yaz okulu ders seçme işlemleri 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler sistem üzerinden ders seçimlerini yaparak yaz okulu kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Ders seçme süreci 3 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON GÜN NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınav merkezi tercihi için son gün 3 Temmuz 2026 olarak duyuruldu.

3 Temmuz'a kadar sınav merkezi tercihini güncelleyen öğrenciler sınava seçtikleri merkezde katılabilecek. Süre sonunda herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde mevcut sınav merkezi geçerli olacak.

AÖF YAZ OKULU BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik takvime göre AÖF yaz okulu dönemi 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. AÖF yaz okulu eğitim süreci 22 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

8 hafta sürecek yaz okulunda öğrenciler başarısız oldukları ya da not yükseltmek istedikleri dersleri alabilecek. Derslerin tamamlanmasının ardından öğrenciler yaz okulu sınavına katılacak.

