Türkiye’nin farklı sektörlerinden genç iş insanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan Dijital Varlıklar'ın iletişim sponsoru olduğu Ortak Karar Platformu, Mayıs ayı vizyon toplantısını “Yeni Nesil Liderlik” temasıyla Conrad İstanbul’da gerçekleştirdi. Gün boyu süren programda ekonomi, iletişim, finans, girişimcilik, inovasyon ve yeni nesil iş modellerine yönelik kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı Ortak Karar İcra Kurulu Başkanı Abdullah Yaşar’ın açılış konuşması başladı. Yaşar konuşmasında, Ortak Karar’ın bir yıl içinde gösterdiği büyümeye dikkat çekerek platformun iş dünyası için bir etki alanı oluşturma misyonunu vurguladı.

Toplantının ilk oturumu TOBB Medya ve İletişim Meclisi Başkan Yardımcısı Fügen Toksü moderatörlüğünde gerçekleşti. Konuk konuşmacı olarak yer alan Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Furkan Akbal, finansal sektörün dönüşümünü ve tasarruf finansman modelindeki yenilikleri ve holdingin gelecek planlarını katılımcılarla paylaştı.

Ortak Karar iş dünyasının gelecek rotasını masaya yatırdı

Ardından başlayan ana oturumda ise Akkaş Partners Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı Emre Akkaş’ın moderatörlüğünde Eyüp Sabri Tuncer YK Başkanı Hasan Engin Tuncer; köklü markaların dijitalleşme süreçlerini ve gelenekselden moderne marka evrimini, İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı ise gıda ihracatındaki güncel trendleri, pazar çeşitliliğini ve küresel rekabet koşullarını değerlendirdi.

Ortak Karar iş dünyasının gelecek rotasını masaya yatırdı

Programın son bölümünde ise “Yeni Nesil Dönüşüm: Teknoloji ve Geleceğin İş Modelleri” konuşuldu. Envisor Kurucusu Melis Topal’ın moderatörlüğünde yapılan oturumda iki önemli isim yer aldı. İdeaSoft CEO’su Sinan Akdal E-ticarette yapay zeka, otomasyon ve dönüşen müşteri deneyimi üzerine bilgiler verdi. BTM Genel Müdürü Dr.Önder Kul da girişimcilik ekosisteminin geleceğini, yenilikçi iş modelleri ve yatırım trendleriyle birlikte ele aldı. Bu oturum, katılımcıların geleceğe yönelik stratejilerini şekillendiren verimli bir panel olarak öne çıktı.

Ortak Karar iş dünyasının gelecek rotasını masaya yatırdı

Toplantı Ortak Karar’ın birinci yıl kutlaması ve kapanış bölümüyle sona erdi.

Katılımcılar, Ortak Karar’ın bir yıl gibi kısa bir sürede iş dünyasında oluşturduğu sinerjiyi alkışlarla kutladı. Etkinlik, platformun gelecek dönemde daha geniş kapsamlı projeler, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve sektörel vizyon çalışmalarıyla büyümeye devam edeceğinin mesajını verdi.

Ortak Karar iş dünyasının gelecek rotasını masaya yatırdı

Haberle İlgili Daha Fazlası