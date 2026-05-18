Isparta'da yıkımı yapılan metruk evin molozları arasında oynayan çocuklar el bombası buldu. İhbar üzerine gelen bomba imha uzmanları, el bombasını kontrollü şekilde imha etti. Evin yıllar önce hayatını kaybeden ev sahibinin ise çevredekilere, "Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra olarak el bombası getirdim, evde saklıyorum" dediği iddia edildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde edinilen bilgiye göre, uzun süredir kullanılmayan ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle yıkım kararı alınan İbrahim Çengel'e ait metruk ev, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

ÇOCUKLAR OYNARKEN EL BOMBASI BULDU

Yıkımın ardından köyde bulunan çocuklar, molozlar arasında oyun oynarken el bombası buldu. Durumu ailelerine bildiren çocukların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Çocuklar oynarken buldu, ekipler evi ablukaya aldı! Kurtuluş Savaşı iddiası

"KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN HATIRA OLARAK GETİRDİM" İDDİASI

Emniyet ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, bazı köy sakinlerinin yıllar önce hayatını kaybeden İbrahim Çengel'in çevresindekilere zaman zaman, "Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra olarak el bombası getirdim, evde saklıyorum" dediğini ancak o dönemde kimsenin bu sözlere inanmadığını ifade ettikleri öğrenildi.

KONTROLLÜ İMHA EDİLDİ

İhbar üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından kurtuluş savaşından kalma olduğu değerlendirilen el bombasına kontrollü şekilde el konularak imha işlemi gerçekleştirildi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

