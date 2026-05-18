Peş peşe yapılan El Nino uyarısının ardından emtia piyasasında da endişeler başladı. El Nino’nun pamuk, soya ve ayçiçeği yağı, kakao, pirinç üzerinde olumsuz etkileri olabileceği bunun da fiyatlara yansıyarak yeni zamlara kapı aralayacağı belirtildi.

Meteoroloji uzmanlarının Temmuz ayında El Nino hava olayının etkili olabileceğini belirtmesinin ardından emtia piyasasında da endişe arttı. 2026’nın ortalarından itibaren gerçekleşme ihtimali bulunan El Nino olayının küresel sıcaklık ve yağış düzenlerini etkilemesi bekleniyor.

El Nino’nun temmuz ayında ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 80’in üzerine çıktığını hatırlatan Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ekonomik etkileri değerlendirdi.

Ayçiçek yağı, pirinç, kakaoda fiyat artabilir! ‘El Nino’ riski sonrası ‘zam’ sinyali!

“ASYA VE AVUSTRALYA’DA KURAKLIK BAŞLAR”

Ergezen, şöyle konuştu:

El Nino okyanustaki ısı değişikliklerinden kaynaklanıyor. Pasifik Okyanusu’nda su sıcaklıklarını artırıyor. Bu da bir miktar daha fazla kuraklık anlamına gelmekte. Daha sıcak bir dönem yaşanıyor diyebiliriz. Özellikle Amerika tarafında. Asya tarafının da ısındığını, yağışlarının azaldığını görebiliriz. Amerika tarafında ise tam tersine daha fazla sel ve yağmur olabiliyor. Asya ve Avustralya’da yağmurlar azalır, kuraklıklar başlar. Amerika kıyılarında ise tam tersi yağışlar artar diyebiliriz.

Ayçiçek yağı, pirinç, kakaoda fiyat artabilir! ‘El Nino’ riski sonrası ‘zam’ sinyali!

PALM YAĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Endonezya’nın küresel palm yağı arzının yaklaşık yüzde 60’ını gerçekleştirdiğini, Malezya tarafında da palm yağı üretiminin çok güçlü olduğunu ifade eden Ergezen, bu ülkelerdeki hava değişikliklerinin önemli olduğuna dikkat çekti.

KAKAO FİYATI ARTABİLİR

El Nino etkisinin soya ve ayçiçeği gibi diğer bitkisel yağlara da sıçrama riskinin bulunduğunu vurgulayan Ergezen, şöyle uyardı:

Son 50 yıldır yaşanan her El Nino’da kakao üretiminin azaldığını gördük. Kakao üretimine yönelik etkileri bu sene değil ama 2027’de görebiliriz. O yüzden kakao tarafında yeniden fiyat artışlarının muhtemel olduğunu söylememiz mümkün. Hindistan’da muson gecikmesi ve sıcaklıklar nedeniyle pamukta böceklenme önemli olabilir, bu da pamuk tarafında dalgalanmaya yol açabilir.

Ayçiçek yağı, pirinç, kakaoda fiyat artabilir! ‘El Nino’ riski sonrası ‘zam’ sinyali!

PİRİNÇTE DE RİSK VAR

Pirinç fiyatlarında da artış görülebileceğini işaret eden Ergezen, dünyanın önde gelen pirinç üreticileri arasında yer alan Tayland ve Vietnam’da yağışların zayıflamasının pirinç fiyatlarını etkileyeceğini belirtti.

Ayçiçek yağı, pirinç, kakaoda fiyat artabilir! ‘El Nino’ riski sonrası ‘zam’ sinyali!

“EL NİNO ETKİSİ GÜÇLÜ OLACAK”

Ergezen, “Hindistan’daki yağışlar pamuk, şeker, pirinç ve palm yağı gibi ürünlere yönelik beklentileri bize gösterecek. Normal bir muson olursa risklerin azaldığı görülür ama eğer musonun etkisi zayıf olursa, zayıf bir muson dönemi görürsek Hindistan’da bu öncü sinyal olur. Demektir ki önümüzdeki dönemde El Nino etkisi güçlü olacak” diye konuştu.

Ayçiçek yağı, pirinç, kakaoda fiyat artabilir! ‘El Nino’ riski sonrası ‘zam’ sinyali!

Haberle İlgili Daha Fazlası